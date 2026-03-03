Modernización del sistema del programa BEGUP

La Secretaría Informática, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se encuentra brindando asistencia técnica a la Secretaría de Transporte, con el objetivo de mejorar y modernizar el sistema del programa Boleto Estudiantil Gratuito Universal y Provincial (BEGUP).

Esta iniciativa representa un avance significativo en la gestión del programa, ya que no solo optimiza el servicio destinado a los alumnos beneficiarios, sino que también fortalece las capacidades del Estado mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten generar indicadores de gestión.

El objetivo de la modernización

La modernización del sistema posibilita un mejor análisis de la información, contribuyendo a eficientizar la planificación, el control y la toma de decisiones, lo que redunda en un servicio más ágil, transparente y eficaz tanto para la ciudadanía como para el Gobierno.

De esta manera, la articulación entre organismos reafirma el compromiso del Estado provincial con la innovación tecnológica, la mejora continua de los servicios públicos y el uso estratégico de la información para optimizar las políticas públicas.