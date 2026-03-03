Completar esquemas de vacunación es fundamental para la vuelta a clases

En el inicio de un nuevo ciclo lectivo, el Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad la importancia de completar el Calendario Nacional de Vacunación (CNV) ya que las vacunas brindan protección tanto individual como colectiva en edad pediátrica y adulta.

Teniendo en cuenta que el regreso a las aulas implica un aumento de la interacción y del contacto con un mayor número de personas, contar con vacunas al día permite fortalecer el cuidado ante enfermedades transmisibles. Por ello, asegurar que toda la comunidad educativa esté debidamente protegida antes de comenzar las clases es clave para evitar contagios y reducir riesgos.

El Calendario Nacional de Vacunación es uno de los más completos del mundo e incluye vacunas para todas las etapas de la vida contemplando situaciones especiales o grupos específicos.

Todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son seguras, obligatorias y gratuitas.

Vacunas en niñas, niños y adolescentes

A los 5 años corresponden las siguientes vacunas: – Salk: para prevenir la poliomielitis – Triple viral: para prevenir el sarampión, la rubéola y las paperas – Triple bacteriana: para prevenir difteria, tétanos y tos convulsa – Varicela • A los 11 años corresponden las siguientes vacunas: – Triple bacteriana acelular: para prevenir difteria, tétanos y tos convulsa – Vacuna contra el meningococo: para prevenir la meningitis y la sepsis meningocócica o por meningococo – Vacuna frente a VPH: con esquema de una única dosis para menores de 20 años de edad, permite prevenir el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades relacionadas al Virus de Papiloma Humano

Vacunas en adultos