Acuerdan el precio del tabaco con un incremento del 35 por ciento para la campaña 2025–2026

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó la importancia del consenso alcanzado, el cual permite proyectar medidas estructurales para sostener la actividad.

Con la participación de representantes de las Cooperativas y Cámaras del Tabaco de Jujuy y Salta, junto a la industria y autoridades provinciales, se fijó un incremento del 35% para el tabaco Virginia, clase B1F, de acuerdo al patrón tipo vigente para la campaña 2025–2026. El precio de referencia quedó establecido en $5.139,45.

Consenso por el precio del tabaco

Durante el encuentro, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó la importancia del consenso alcanzado y remarcó que el acuerdo no solo otorga previsibilidad al productor, sino que también permite proyectar medidas estructurales para sostener la actividad.

“El consenso entre Jujuy y Salta nos permite dar una señal clara al sector. Sabemos que es un contexto complejo, pero estamos acompañando y trabajando para que la actividad tabacalera continúe y se fortalezca”, expresó.

Asimismo, subrayó que, además de la fijación del precio, la reunión permitió avanzar en una agenda estratégica basada en tres ejes centrales, energía renovable, innovación tecnológica y el financiamiento productivo.

En ese sentido, recordó que en la última reunión de la Mesa de Unidad Coordinadora se aprobó el proyecto para instalar una planta de energía solar administrada por los propios productores, destinada a reducir los costos eléctricos durante la cosecha y generar ingresos adicionales mediante la inyección de excedentes a la red.

Asimismo, se acordó fortalecer las áreas de investigación y desarrollo para optimizar los procesos productivos y mitigar el impacto del incremento de los costos operativos. El encuentro contó con la presencia de representantes de las Cooperativas y Cámaras del Tabaco de Jujuy y Salta, autoridades provinciales de ambas provincias y referentes de la industria, quienes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada en defensa del sector productivo regional.