Giro estratégico: potencias europeas alinean con EE. UU. para frenar ataques Irán

Francia, Alemania y el Reino Unido hicieron pública una declaración conjunta en la que condenan los recientes ataques atribuidos al régimen iraní contra intereses occidentales y regionales y subrayan su voluntad de coordinar medidas defensivas con Estados Unidos para frenar las capacidades misilísticas y de drones de Irán. Los líderes europeos destacaron la necesidad de proteger a sus ciudadanos y aliados en la región, y se mostraron dispuestos a emplear medios para neutralizar amenazas que consideran una “grave alteración de la seguridad internacional”.

En particular, el Reino Unido ha autorizado explícitamente el uso de bases militares británicas por parte de Estados Unidos con fines defensivos, en un paso que marca un apoyo operativo más claro a la estrategia estadounidense de contención frente a Irán. Esta medida ha generado tanto respaldo interno como críticas, que llaman a un debate parlamentario sobre su alcance y legalidad.

Mientras tanto, Alemania ha abogado por un plan de “día después” que contemple no solo la gestión de la crisis inmediata, sino también la construcción de un marco político y de seguridad a largo plazo para Oriente Medio, ante la posibilidad de una prolongación del enfrentamiento.

La Unión Europea, por su parte, emitió un comunicado instando a que los actores del conflicto ejerzan “la máxima contención” y respeten el derecho internacional, y advirtió sobre los riesgos de un agravamiento que podría afectar no solo la estabilidad regional sino también sectores económicos estratégicos, como el transporte de crudo a través del estrecho de Ormuz.

Este giro se produce en el contexto de una reciente ofensiva militar en la que fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron objetivos dentro de Irán, desencadenando represalias con misiles y drones por parte de Teherán contra instalaciones de EEUU, Israel y bases aliadas en la región. El conflicto ha tensado las relaciones internacionales y forzado a los aliados occidentales a redefinir sus posiciones tradicionales frente a Irán, manteniendo un delicado equilibrio entre apoyo a sus socios y llamados a evitar una guerra a gran escala.