Ucrania desmiente supuesto ataque a residencia de Putin

Rusia no ha entregado «pruebas plausibles» que respalden su afirmación de que Kiev lanzó un ataque a gran escala con drones contra una de las residencias del presidente Vladimir Putin, afirmó el ministro de Exteriores de Ucrania este martes (30.12.2025). «Ha pasado casi un día y Rusia aún no ha proporcionado pruebas plausibles de sus acusaciones sobre el supuesto ‘ataque de Ucrania a la residencia de Putin’. Y no lo harán. Porque no hay ninguna. No se produjo ningún ataque de ese tipo», aseguró Andrii Sibiga en la red social X.

También lamentó las condenas del supuesto ataque por parte de Emiratos Árabes Unidos, India y Pakistán. «Reacciones como estas ante las afirmaciones manipuladoras e infundadas de Rusia solo sirven a la propaganda rusa y animan a Moscú a cometer más atrocidades y mentiras», añadió, y consideró que «socavan el proceso de paz constructivo que actualmente avanza».

Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber atacado de madrugada con 91 drones una residencia oficial de Putin situada la región de Novgorod, entre Moscú y San Petersburgo. Más tarde, el Kremlin informó de una conversación telefónica entre Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que el líder ruso le comunicó lo ocurrido a Trump y adelantó que el ataque de Kiev no se quedaría sin respuesta.

El Kremlin aseguró hoy que su postura en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania sufriría un «endurecimiento» como consecuencia del supuesto ataque, al tiempo que rechazó dar pruebas, como pide Ucrania, porque todos los drones «fueron derribados».

«No creo que deba haber pruebas si se lleva a cabo un ataque con drones tan masivo que, gracias al trabajo bien coordinado del sistema de defensa aérea, fueron derribados», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y dijo que en todo caso habría que preguntar al Ministerio de Defensa si hay posibles restos. Al ser preguntado cómo endurecerá la postura rusa, Peskov replicó que al igual que la posición negociadora anterior, esto «no se hará público».