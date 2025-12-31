Taiwán: maniobras militares chinas reavivan temor a invasión

El Ejército chino inició este 29 de diciembre de 2025 sus maniobras militares más extensas alrededor de Taiwán, afirmando que los ejercicios con fuego real simularían un bloqueo de los puertos clave de la isla.

Pekín reclama Taiwán como territorio chino y ha prometido «reunificarlo» con el continente por la fuerza si es necesario.

Los ejercicios, cuyo nombre en clave es «Misión Justicia 2025», sirven como lo que Pekín ha calificado de severa advertencia contra las «fuerzas separatistas y la injerencia externa» de Taiwán, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Taiwán, que rechaza la reivindicación territorial de Pekín, instó a China a «no juzgar mal la situación y convertirse en un elemento perturbador en la región».

Condenando la medida de China como «irracional», el Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que había establecido un centro de respuesta a emergencias y desplegado las fuerzas adecuadas para responder.

El Ejército chino no aclaró cuánto duraría la última ronda de maniobras, pero, dado el nombre del ejercicio, se espera que dure dos días y finalice antes del comienzo de 2026.

En un comunicado oficial, el Ejército chino afirmó que sus múltiples fuerzas llevarán a cabo maniobras que rodearán Taiwán «desde diferentes direcciones y a corta distancia» para poner a prueba sus capacidades de operaciones conjuntas.

Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del Ejército chino, también afirmó que el ejercicio se centraría en el entrenamiento para patrullas de combate marítimo y aéreo, el bloqueo de puertos y zonas clave, así como la realización de disuasión multidimensional.

«Esto indica un esfuerzo por obtener la superioridad aérea y marítima y cortar el apoyo militar externo», dice a DW Su Tzu-yun, investigador del Instituto de Investigación de Defensa Nacional y Seguridad de Taipéi, financiado por el Ejército.

Se trata de la séptima gran ronda de maniobras militares de China en torno a Taiwán desde 2022, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la isla.

William Yang, analista senior para el noreste de Asia del grupo de expertos International Crisis Group, observa que este tipo de maniobras que simulan un bloqueo de Taiwán se han convertido gradualmente en «una rutina» de sus operaciones militares.

Sin embargo, Yang se muestra alarmado sobre la reducción del tiempo entre el anuncio y el inicio de las maniobras.

«Esto demuestra que el Ejército Popular de Liberación de China (EPL) es cada vez más capaz de desplegar rápidamente sus fuerzas en posiciones de combate», afirma.

La última maniobra militar de China se produjo pocos días después de que Estados Unidos anunciara un paquete de venta de armas por valor de 11,1 mil millones de dólares a Taiwán. Si el Congreso lo aprueba, sería el mayor acuerdo armamentístico estadounidense con la isla hasta la fecha.

«El EPL está poniendo a prueba la respuesta del Gobierno estadounidense», cree Yang. La semana pasada, Pekín impuso sanciones a 20 empresas estadounidenses relacionadas con la defensa y a 10 ejecutivos como forma de protesta por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. Sin embargo, Yang aclara que estas sanciones son en gran medida «simbólicas» y tienen poco impacto real.

«Por eso Pekín sigue sintiendo la necesidad de llevar a cabo maniobras militares a gran escala para demostrar directamente su descontento», añade.

Las relaciones entre las dos mayores economías del mundo se han mantenido muy competitivas durante el último año, a pesar de que los canales de comunicación han permanecido abiertos.

En una nueva estrategia de seguridad nacional publicada a principios de este mes, la Administración Trump hizo hincapié en la competencia comercial con China, mientras que el último informe del Pentágono al Congreso destacó el aumento y la modernización del poderío militar de China en el contexto de los posibles preparativos para una invasión de Taiwán.

Al lanzar otra ronda de maniobras militares, Pekín también podría estar poniendo a prueba si Estados Unidos responderá con medidas enérgicas o adoptará un enfoque más mesurado para preservar las condiciones de la visita del presidente Donald Trump a China el próximo año, apunta Yang.

En noviembre, Trump dijo que había aceptado visitar Pekín en abril e invitó al presidente chino, Xi Jinping, a realizar una visita de Estado a finales del próximo año.