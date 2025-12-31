La Alcaldía prevé realizar un estudio sobre el pasaje el 2026

El alcalde Johnny Torres Terzo recordó que se estableció una tarifa transitoria hasta la reunión con autoridades del Gobierno de Rodrigo Paz, que debió realizarse hace unos días atrás. Sin embargo, ese encuentro fue suspendido.

“Se supone que si el Gobierno nos ha convocado es porque alguna propuesta hay para los municipios, pero esa reunión se ha suspendido. Entonces, ni bien nos convoque el Gobierno nosotros también vamos a convocar al Transporte”, dijo la autoridad, al recalcar que la tarifa está basada en el nuevo costo del combustible, que es de 6,96 bolivianos el litro de gasolina y 9,80 el litro de diésel.

“Ha tenido un incremento, pero eso no implicaba subir al 100% o 200% como decían, de ninguna manera, porque el combustible es el 30% de la planilla de costos”, recalcó Torres.

De todas maneras, el Alcalde dejó en claro que el Municipio realizará un estudio técnico desde enero de 2026, en el que participarán todos los sectores involucrados, como el Transporte, los adultos mayores, los estudiantes y las juntas vecinales.

“Para las tarifas se debe aplicar un estudio, no criterios, no decir que si el diésel subió un 300% el pasaje también va subir un 300%, no es así, porque se deben tener en cuenta otros parámetros”, insistió.

Mientras tanto, desde la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) recordaron que el pasaje es de 3 bolivianos por persona, mientras que el adulto mayor debe pagar 2 bolivianos, 1,50 el estudiante de secundaria y el universitario, y un boliviano los escolares de primaria.