Cinco accidentes de tránsito cobraron la vida de cuatro personas y deja 16 heridos

Al menos cuatro personas perdieron la vida y unas 16 resultaron heridas en cinco accidentes de tránsito registrados durante el largo fin de semana en el departamento de Potosí, según informó el Organismo Operativo de Tránsito.

El director de esa unidad, coronel Luis Adolfo Escobar Ríos, detalló que los siniestros ocurrieron en diferentes municipios y carreteras. Uno de los hechos más graves se produjo en el municipio de Tupiza, donde un motociclista falleció tras chocar contra una señal de tránsito en la zona de Santa Elena, el jueves 25 de diciembre. Aunque fue auxiliado por la Policía y trasladado al hospital Eduardo Eguía, murió en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

Otro accidente ocurrió en Villazón cuando una volqueta volcó lateralmente en la vía Villazón–Verque, presuntamente por una falla en los frenos, dejando dos personas heridas. Asimismo, en la carretera Potosí–Uyuni se registró una colisión frontal por invasión de carril entre dos motorizados, que causó la muerte de un joven de 18 años y dejó varios heridos.