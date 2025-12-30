La etnia kazaja en China: identidad nómada entre montañas y estepas

Habitan principalmente en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.

La etnia representa un puente cultural vivo entre Asia Central y el extremo occidental del país. Con una población que supera los 1,5 millones de personas, los kazajos chinos se concentran principalmente en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, especialmente en la Prefectura Autónoma Kazaja de Ili, así como en zonas de Altái y Tacheng, cerca de las fronteras con Kazajistán, Rusia y Mongolia.

Históricamente, los kazajos de China forman parte del mismo tronco étnico y cultural que los kazajos de Asia Central. Su presencia en territorio chino se remonta a varios siglos atrás, cuando clanes nómadas se desplazaban libremente por las estepas euroasiáticas siguiendo las rutas del pastoreo y el comercio. Las fronteras modernas, establecidas durante los siglos XIX y XX, dividieron a estas comunidades, pero no lograron romper sus lazos culturales, lingüísticos y familiares.

Desde el punto de vista cultural, la etnia kazaja conserva una fuerte tradición nómada y pastoril. La cría de caballos, ovejas y camellos ha sido históricamente la base de su economía y de su identidad social. Aunque muchos kazajos chinos han adoptado formas de vida sedentarias, especialmente en áreas urbanas, las migraciones estacionales con el ganado siguen siendo una práctica vigente en regiones montañosas y rurales.

La lengua kazaja, perteneciente a la familia de las lenguas túrquicas, se utiliza ampliamente en la vida cotidiana y cuenta con reconocimiento oficial en las áreas autónomas. En estas regiones, el kazajo se emplea en la educación, los medios de comunicación y la administración local, junto al mandarín. La preservación lingüística es considerada un elemento central de la identidad kazaja en China.

En el plano religioso, la mayoría de los kazajos chinos practica el islam sunita, que desempeña un papel importante en la vida comunitaria y en las tradiciones culturales. Festividades como el Nowruz, que marca el inicio del año nuevo según antiguas tradiciones persas y centroasiáticas, son celebradas con música, danzas, competencias ecuestres y banquetes colectivos.

Las expresiones culturales kazajas destacan por su riqueza musical y oral. El arte del aitys, una forma de improvisación poética cantada, y el uso del dombra, instrumento musical de dos cuerdas, ocupan un lugar central en la transmisión de la historia y los valores comunitarios. La vestimenta tradicional, con bordados coloridos y sombreros característicos, sigue presente en celebraciones y eventos culturales.

En el marco del Estado chino, los kazajos gozan del estatus de minoría étnica reconocida, lo que implica derechos específicos en materia de autonomía cultural, uso de la lengua y representación local. Al mismo tiempo, enfrentan desafíos vinculados a la modernización, la urbanización y la integración económica, que han transformado profundamente su modo de vida tradicional.

Hoy, la etnia kazaja en China encarna una identidad en transición: profundamente arraigada en su herencia nómada y cultural, pero también adaptándose a los cambios sociales y económicos del siglo XXI. Su presencia constituye un recordatorio de la diversidad étnica y cultural que caracteriza a China, y de los vínculos históricos que conectan al país con Asia Central.