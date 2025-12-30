Gasolinazo sin solución: Potosí sigue atrapada en filas largas por gasolina

A dos días de la finalización de la gestión 2025 no cambia el panorama en la ciudad de Potosí. Pese al encarecimiento de los carburantes tras la aplicación del Decreto Supremo 5503, que redujo la subvención a los combustibles, continúan las filas extensas y tediosas en los surtidores, sin que el problema de fondo —el abastecimiento— haya sido solucionado.

Enormes filas se registran en los seis surtidores que abastecen de gasolina y diésel a los cientos de vehículos que circulan por las estrechas calles de la Villa Imperial. Conductores denuncian esperas de tres a cuatro horas para cargar combustible, una situación que genera molestia, incertidumbre y desgaste cotidiano.

El contraste es evidente con otros Departamentos del país. En regiones como Chuquisaca, se reporta la venta normal de gasolina y diésel; sin embargo, en Potosí el problema persiste, pese a que antes de la emisión del denominado “gasolinazo” las filas eran reducidas. La aplicación del decreto provocó un incremento inmediato de vehículos en las estaciones de servicio.

De acuerdo con testimonios recogidos por El Potosí, la venta de diésel se realiza con normalidad. “Vehículo que ingresa al surtidor carga lo que quiere”, señaló un conductor, quien además afirmó que el combustible ahora es más caro. El mismo entrevistado especuló que las filas previas podrían haber estado relacionadas con el contrabando.