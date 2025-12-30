Emiten alerta naranja por lluvias en Tarija

El aviso está vigente desde este lunes 29 hasta el martes 30 de diciembre de 2025, y forma parte del monitoreo por el actual temporal de lluvias que afecta a varias regiones del país.

En el departamento de Tarija, la alerta se extiende a las provincias Méndez, Cercado, Avilés, O’Connor y el norte de la provincia Arce.

Es por ello que el Gobierno Municipal de Cercado emitió una serie de recomendaciones. Se prevé que las zonas afectadas serán: San Mateo, San Andrés, Obrajes, Monte Sud, Lazareto, San Pedro de Sola, Quebrada El Monte y zonas cercanas a la Víbora Negra.

Se exhorta a los vecinos y comunarios mantener distancia de ríos, quebradas y áreas inundables, no cruzar las calles anegadas, y realizar el mantenimiento a los desagües pluviales de los domicilios.

“Se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios climáticos”, dice el comunicado de la Alcaldía, que recuerda que está habilitada la línea de emergencia 114.