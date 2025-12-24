Potosí permanece sin bloqueos de carreteras, pero continúan las marchas en la ciudad

De acuerdo con reportes de la Policía Departamental, hasta este martes no se registraron cortes de carreteras ni interrupciones al tránsito interprovincial o interdepartamental dentro de la jurisdicción potosina. Las rutas permanecen expeditas, pese a los anuncios previos de distintos sectores sociales que habían advertido con la instalación de bloqueos si no se derogaba el Decreto Supremo 5503, que elimina el subsidio a los combustibles y eleva el precio del diésel y la gasolina.

Sin embargo, la ciudad de Potosí fue escenario de múltiples marchas y concentraciones, protagonizadas por organizaciones vecinales, mineros cooperativistas y dirigentes sindicales. Entre los sectores movilizados se encuentran la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), la Central Obrera Departamental (COD) y representantes del sector minero, quienes expresaron su rechazo al incremento del costo de vida que, aseguran, generará la nueva política de combustibles.

Los manifestantes advirtieron que el alza impactará directamente en el precio del transporte, los alimentos y otros productos de la canasta familiar, afectando especialmente a los sectores de menores ingresos.

Si bien Potosí no presenta bloqueos internos, las autoridades señalaron que los cortes de ruta registrados en otros departamentos del país sí están generando dificultades en el abastecimiento y el transporte hacia la región, lo que podría repercutir en la economía local en los próximos días.

El conflicto social se mantiene en estado de alerta, mientras continúan las movilizaciones y se aguardan posibles definiciones del Gobierno respecto a las demandas planteadas por los sectores en protesta.