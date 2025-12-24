El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

El papa León XIV expresó este martes “mucha tristeza” por el rechazo de Rusia a una petición de tregua navideña y renovó su llamado a detener los combates en todos los conflictos armados del mundo durante al menos 24 horas el día de Navidad, en un gesto simbólico de distensión y humanidad.

El pontífice formuló el pedido al hablar con periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma, donde descansa los martes. Allí insistió en que la festividad cristiana del nacimiento de Jesús debería ser respetada como un tiempo mínimo de paz, incluso en escenarios de guerra abierta.

“De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad”, afirmó el papa, al referirse a la falta de respuesta positiva de Moscú a su llamado público a un alto el fuego temporal.

León XIV subrayó que su exhortación no estaba dirigida únicamente a un conflicto específico, sino a todas las partes involucradas en guerras y enfrentamientos armados en distintas regiones del planeta. “Hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador: un día de paz”, dijo.

El papa añadió que mantiene la esperanza de que el mensaje pueda ser escuchado pese a las negativas iniciales. “Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”, señaló, en vísperas de las principales celebraciones litúrgicas del calendario católico.

El llamado se produce en un contexto marcado por la prolongación de la guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022, y por la ausencia de señales concretas de una desescalada durante las fechas navideñas. El Kremlin no ha anunciado, hasta el momento, ninguna iniciativa de alto el fuego vinculada a las festividades.

El Vaticano ha recurrido históricamente a este tipo de gestos simbólicos en momentos de alta tensión internacional. En años anteriores, la Santa Sede promovió treguas humanitarias o pausas en los combates durante celebraciones religiosas, con resultados desiguales y, en muchos casos, sin respuesta por parte de los actores armados.

En sus declaraciones de este martes, León XIV se refirió también a la situación en Gaza, uno de los principales focos de violencia en la actualidad. Recordó que hace pocos días la parroquia de la Santísima Trinidad, la única iglesia católica en la Franja, recibió la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.

El papa explicó que este mismo martes pudo hablar con el párroco de esa iglesia, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, quien le transmitió las dificultades para organizar las celebraciones navideñas en medio de una situación humanitaria extremadamente precaria.

“Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz”, afirmó el pontífice, en referencia a los frágiles intentos de reducir la violencia y permitir el ingreso de ayuda humanitaria en el enclave palestino.

Al término de una visita de tres días a la Franja, el cardenal Pizzaballa declaró a los medios del Vaticano que la población de Gaza enfrenta condiciones de extrema pobreza. “Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo anhela reconstruir sus vidas”, dijo.