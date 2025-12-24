China es el principal acreedor del mundo, según un informe

China aparece como el país acreedor del mundo, según un informe reciente del instituto de investigación AidData, con sede en Virginia, publicó un medio de los Estados Unidos.

La segunda economía más grande del mundo es ahora también el mayor acreedor en el orden global, subraya el informe que destaca Newsweek al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, Pekín igualó y en muchos logró superar, a su rival estadounidense en la carrera por la influencia diplomática y los recursos estratégicos.

China extendió numerosos préstamos y así acumuló más de un billón de dólares en bonos bajo su programa insignia de infraestructura, la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, acaparó titulares por sus proyectos de gran envergadura en países de bajos ingresos.

El informe de AidData, basado en un estudio de tres años que analizó 30.000 proyectos en 217 países y territorios, reveló que la cartera global de préstamos de China asciende a 2,1 billones de dólares, entre dos y cuatro veces mayor que las estimaciones previas. Los datos también mostraron que los países de ingresos altos y medianos altos representaron el 76 % de estos préstamos y casi la mitad del valor total.

Esto desafía las suposiciones arraigadas de que los préstamos de Pekín se centraban principalmente en el mundo en desarrollo, subraya el artículo de la revista norteamericana. Entre los 10 principales receptores se encontraban tres economías del G20, incluido Estados Unidos, que encabezó la lista con 202.000 millones de dólares en préstamos vinculados al Estado chino que abarcaron 2.500 proyectos y actividades en todo el país durante el período del estudio.

Rusia, socio estratégico sin límites de China y la novena economía más grande del mundo, ocupó el segundo lugar con 172.000 millones de dólares. Australia, la decimoquinta economía más grande, ocupó el tercer lugar con 130 mil millones de dólares en préstamos.

Venezuela y Pakistán le siguieron en cuarto y quinto lugar con 105.7 mil millones y 75.6 mil millones de dólares, respectivamente. También figura Reino Unido, la sexta economía más grande, ubicada en el décimo lugar.

Dado que China no divulga datos oficiales sobre sus préstamos extranjeros a los sistemas internacionales de monitoreo, AidData compiló su análisis utilizando contratos de préstamo, registros de subvenciones, acuerdos de reestructuración de deuda y documentación del país anfitrión.

Brad Parks, director ejecutivo de AidData, declaró: “Este es un descubrimiento extraordinario, dado que Estados Unidos pasó la mayor parte de la última década advirtiendo a otros países sobre los peligros de acumular una exposición significativa a la deuda con China y acusándola de practicar la ‘diplomacia de la trampa de la deuda’”.

Yang Baorong, director de Estudios Africanos de la Academia China de Ciencias Sociales, declaró al periódico estatal Global Times en mayo: “La financiación de China se centra en la infraestructura y el desarrollo de capacidades para facilitar la autosuficiencia, no para crear dependencia”.

Los autores del informe calificaron a China de "nuevo referente mundial que reescribe las reglas y normas que rigen la provisión transfronteriza de ayuda y crédito internacionales".