Brasil festeja gracias a la Argentina: es récord histórico la llegada de turistas extranjeros al país vecino

Así, Lula consiguió alcanzar dos años antes la meta de turistas que se había propuesto para 2027.

Brasil festeja gracias a la Argentina: es récord histórico la llegada de turistas extranjeros al país vecinoEste verano también se espera un boom de viajes a Brasil, con Florianópolis a la cabeza. Foto archivo Martín Bonetto

Por el tipo de cambio conveniente, los argentinos coparon Brasil en 2024 y también este año, a tal punto que el país vecino acaba de batir un nuevo récord en turismo internacional. Entre enero y noviembre aterrizaron en suelo brasileño un total de 9 millones de personas, un incremento del 34% frente al año anterior. Hasta ahora, el mejor año había sido el 2024.

Los principales visitantes, un tercio del total, fueron los argentinos: 3,1 millones, un 82,1% más que el año pasado. También habían encabezado el ranking en 2024.

El segundo lugar entre los mayores emisores corresponde a Chile, con 721.497 ingresos (y un alza de 24%), que desplaza a Estados Unidos al tercer lugar, con 677.888 llegadas y un crecimiento de apenas 5,8%. Uruguay, con 487.514 turistas y un aumento del 37,2% respecto del período enero-noviembre de 2024, ocupa el cuarto puesto y en la quinta posición se encuentra Paraguay, con 454.327 desembarques de extranjeros, un incremento del 14,4%.

El boom de turismo argentino es tal que Brasil ya alcanzó la meta que se había puesto para el 2027, de 8,1 millones de personas.

Los dólares de los argentinos que salen por turismo fueron a engordar los US$ 7.170 millones que recibió la economía brasileña en los primeros 11 meses del año. El volumen de divisas no creció tanto como la cantidad de personas: un 8,5% frente al año pasado.

Según el gobierno de Brasil, la mejora en los números del turismo ayudó a sumar 1,5 millones de incorporaciones formales, con un saldo positivo de 90.000 nuevos puestos de trabajo.

Mientras tanto, en Argentina, las estadísticas sobre la cantidad de turistas que salen y entran al país es objetivo de polémicas. Como publicó Clarín, en desacuerdo con la medición del INDEC sobre el ingreso de extranjeros, la Secretaría de Turismo que encabeza Daniel Scioli le cortó el financiamiento al organismo estadístico y lanzará una medición propia.

Este año la cantidad de visitantes cayó un 22% y el 2025 terminaría con un déficit turístico récord.

La cuestión de fondo en el enfrentamiento entre Turismo y el INDEC es la encuesta de turismo internacional, que entre otras cuestiones mide cuántas divisas gastan los visitantes del extranjero durante su estadía. En la secretaría que comanda Scioli consideran que el número está distorsionado y que no refleja el consumo real.

Desde principios de año Turismo buscó en conversaciones con el INDEC, pero también con el Banco Central, un cambio en la manera en que se presentan los datos sobre turismo internacional. Es un rubro que este año muestra marcados déficits: el 2025 podría cerrar con una salida neta de dólares de hasta US$ 9.000 millones.