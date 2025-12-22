El Departamento de Justicia de EE.UU. difunde nuevos archivos de Epstein y retira una foto vinculada a Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó este sábado tres nuevas carpetas con documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, aprobada el mes pasado. La difusión, sin embargo, estuvo marcada por fuertes censuras, demoras respecto del plazo legal y la eliminación de un archivo que contenía una fotografía de Donald Trump, lo que reavivó las sospechas de encubrimiento selectivo.

Según se informó oficialmente, la carpeta número 5 incluye principalmente imágenes de discos duros y otros soportes digitales recuperados tanto de la propiedad de Epstein como del Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York, donde el financista murió en 2019. La carpeta número 6 contiene documentos judiciales relacionados con los casos Epstein y Ghislaine Maxwell, mientras que la carpeta número 7 reúne material vinculado al procesamiento de Epstein en 2007.

No obstante, usuarios y analistas advirtieron rápidamente que uno de los archivos difundidos inicialmente —identificado como el documento 468— fue eliminado de la publicación oficial. Ese archivo contenía una fotografía de Donald Trump, lo que generó cuestionamientos sobre una posible edición posterior del material ya divulgado. Desde el Departamento de Justicia no se ofrecieron explicaciones públicas sobre la remoción del archivo.

Además, se constató que unas 680 páginas del material difundido fueron completamente censuradas. El DOJ justificó las extensas redacciones alegando la necesidad de proteger la identidad de las víctimas y de testigos vinculados a las investigaciones.

El fiscal general adjunto Todd Blanche reconoció que el Departamento de Justicia no cumplirá con el plazo legal para entregar la totalidad de los archivos al Congreso. En declaraciones a Fox News, sostuvo que este sábado se publicarían “varios cientos de miles” de documentos y que en las próximas semanas se liberarían cientos de miles más, en distintos formatos, incluyendo fotografías y archivos digitales.

Desde el Congreso, el representante Thomas Massie recordó que la ley es explícita respecto a los plazos y no admite interpretaciones. “No hay ambigüedad alguna. El presidente firmó la ley y la tinta aún no se ha secado”, afirmó, al tiempo que cuestionó la demora del Departamento de Justicia.

En paralelo, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes continuaron publicando por su cuenta nuevas fotografías del patrimonio de Epstein. El congresista Robert García afirmó que seguirán difundiendo documentos “para brindar transparencia al pueblo estadounidense”, y denunció un “encubrimiento” por parte del Departamento de Justicia.

Las imágenes difundidas incluyen fotografías de pasaportes y documentos de identidad de mujeres de diversos países, como Ucrania, Rusia, Sudáfrica, Italia, la República Checa y Lituania, con los datos personales censurados. Según reportó ABC News, tras su condena en Florida en 2006 por prostitución de menores, Epstein habría concentrado sus esfuerzos en reclutar mujeres jóvenes de Europa del Este.

También se difundieron capturas de chats de mensajes de texto —con participantes no identificados— que parecen referirse al reclutamiento de una joven de 18 años para reunirse con Epstein. “Te enviaré chicas ahora”, se lee en uno de los mensajes.

Pese al clima de sospechas y a la controversia política, incluso el New York Times reconoció que no existen pruebas que vinculen a Donald Trump con la red de tráfico sexual liderada por Epstein, un dato que pasó prácticamente desapercibido en medio del debate por la publicación incompleta de los archivos.

Mientras tanto, la difusión fragmentaria, las redacciones masivas y la eliminación de documentos sensibles continúan alimentando dudas sobre el verdadero alcance de la transparencia prometida por la nueva legislación.