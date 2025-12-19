Trump afirma que Venezuela ‘robó’ campos petroleros de EE. UU. y desata una reacción nacionalista

Simón Romero ha cubierto la política energética en Latinoamérica, con publicaciones en Venezuela, Brasil y México. Reportó este artículo desde Bogotá, Colombia.

El presidente Donald Trump y sus principales asesores no podrían ser más tajantes en sus afirmaciones: Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela. Venezuela robó yacimientos petrolíferos estadounidenses mediante nacionalizaciones. Ahora, Estados Unidos quiere recuperar esos activos.

Esas afirmaciones se han utilizado para justificar el bloqueo estadounidense de los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. También han situado al petróleo, junto con las drogas ilícitas, en el centro de la campaña de presión del gobierno de Trump contra el líder de Venezuela, Nicolás Maduro.

Pero también juegan a favor de un principio básico del movimiento revolucionario bolivariano iniciado en Venezuela por Hugo Chávez, predecesor y mentor de Maduro, en la década de 1990: que Estados Unidos conspira para apoderarse del petróleo de Venezuela.

“Cuando afirman: ‘Vamos por la tierra, por el petróleo’, en realidad subestiman hasta qué punto los venezolanos entendemos el petróleo como parte de nuestro derecho de nacimiento”, dijo Alejandro Velasco, historiador de la Venezuela moderna en la Universidad de Nueva York.

Es difícil exagerar la importancia mítica que tiene el petróleo en Venezuela. Al igual que el béisbol y las ganadoras de concursos de belleza, el petróleo es una fuente de orgullo nacional y un prisma a través del cual los venezolanos suelen comparar su sociedad con otras.

Las reservas de petróleo de Venezuela figuran entre las mayores del mundo, aunque la producción haya disminuido como consecuencia de la mala gestión, la corrupción y las sanciones estadounidenses. Distintos dirigentes venezolanos han utilizado los ingresos del petróleo para proyectar su influencia en el extranjero, especialmente en Latinoamérica.

Gracias en gran medida a los ingresos del petróleo, los venezolanos disfrutaron de uno de los niveles de vida más altos de la región en la década de 1980. Fue un venezolano, el político Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien impulsó la creación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en 1960 en Bagdad.