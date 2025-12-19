Navidad Solidaria en el Cabildo con Música, Danza y comunidad se encuentran en La Plaza de las Batallas

La propuesta suma expresiones artísticas diversas en un encuentro que trasciende el espectáculo: durante el evento se colectará mercadería navideña destinada a familias vulnerables de la provincia, convirtiendo cada presentación en un gesto de comunidad y cuidado mutuo.

Los grupos musicales, ballets y coros que participarán ofrecerán un repertorio que celebra la llegada de las fiestas con la calidez característica de las expresiones artísticas locales. La Plaza de las Batallas se transforma así en un espacio donde el arte dialoga con la solidaridad, donde cada nota y cada movimiento cobran sentido en el encuentro con el otro.

El Ministerio de Cultura y Turismo acompaña iniciativas que conjugan experiencia artística y compromiso social, reconociendo que la cultura se construye también desde la empatía y la acción colectiva.

Una tarde de verano, música en vivo y la posibilidad de ser parte de una red de apoyo que se teje al ritmo de la celebración navideña.