Finalizó el taller Expres-Arte con una muestra de dibujo y pintura

El taller Expres-Arte es un programa de la Dirección de Juventud que invitó a jóvenes y adultos sin conocimientos previos pero interesados en sumergirse en nuevas experiencias artísticas a desarrollar sus habilidades. El taller Expres-Arte contó con el apoyo valioso del Ministerio de Cultura y Turismo y la Secretaría de Cultura que, a lo largo de este año, proporcionaron el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) y la Casa de las Letras como espacios de expresión y creación.

En el marco de la muestra, se hizo entrega de un reconocimiento al artista Albizu por su valiosa colaboración y transmisión de conocimientos.

La muestra que quedó habilitada y estará abierta para el público hasta el 15 de enero en Belgrano N° 1327, explora distintos estilos y reúne la riqueza creativa de nuevos talentos.