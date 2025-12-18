Maduro ordena a la Armada venezolana la escolta de buques petroleros

La Armada venezolana ha comenzado a escoltar buques petroleros provenientes de las costas orientales del país camino a alta mar, de acuerdo a una información publicada en el rotativo estadounidense The New York Times. Esta decisión del régimen de Nicolás Maduro se concreta un día después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear a todos los cargueros sancionados que comercien con Venezuela.

La amenaza es parte de la ofensiva de Trump contra el gobierno de Maduro, a quien acusa de terrorismo, de pertenecer al Cartel de los Soles y de tener vínculos con la banda criminal el Tren de Aragua.

El NYT reporta que los primeros barcos escoltados transportan derivados petroleros y subproductos de la refinación del crudo provenientes del puerto de José, e iban camino a ser ofrecidos en mercados asiáticos. Se trata de buques que no están en la lista de los sancionados por Washington.

Esta nueva fase de bloqueo y tensión naval se desencadenó hace casi una semana, cuando tropas especiales de los Estados Unidos desplegadas en el Mar Caribe asaltaron y neutralizaron un buque petrolero venezolano sancionado –“grande, muy grande”, como lo describió el propio presidente Trump-. La operación militar ocasionó una acalorada protesta del Gobierno venezolano, y ha seguido sumando nuevos giros de tensión militar y diplomática entre los dos países. “Nos quitaron nuestros derechos. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta”, ha dicho Trump este miércoles.

Las autoridades estadounidenses están al tanto de la decisión tomada en Caracas, de acuerdo con la información del NYT, y estudian alternativas para responder. Washington parece decidido a seguir incautando barcos petroleros bajo sospecha.

Mientras tanto, también parece firme la decisión de Petróleos de Venezuela (PDVSA) de seguir enviando barcos para despachar crudo nacional. Este miércoles hubo cierta alarma en los círculos informativos económicos en el país, en particular por las graves consecuencias que tendría el bloqueo anunciado por Trump sobre los ingresos nacionales, el costo de la moneda, los precios de la comida y el bolsillo de las familias venezolanas.

Estados Unidos ha impuesto sanciones petroleras a Venezuela desde 2019, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de haber adulterado las elecciones de 2018, violado los derechos humanos y socavado las bases de la democracia. Desde entonces, Petróleos de Venezuela ha tenido muchos problemas para adquirir repuestos, conseguir contratistas, hacer trabajos de mantenimiento o vender su petróleo sin intermediarios o con importantes descuentos.

La desastrosa administración chavista en PDVSA, y las dificultades para colocar el crudo en los mercados producto de las sanciones ―entre otros factores―, generaron un histórico derrumbe en la producción nacional de petróleo: de los tres millones de barriles diarios a los 500.000 en 2020.

Desde entonces, el Gobierno de Maduro ha ido construyendo una nueva red de proveedores, técnicos y aliados del mundo energético de naciones amigas, como Irán, Rusia o Turquía, para poder atender las tareas más urgentes de mantenimiento. Durante varios años, el país vendió su petróleo en operaciones muy opacas: en barcos con banderas de otros países, en intercambios que se concretaban en alta mar luego de una compleja triangulación de destinos. Además, lo hacía con grandes descuentos.

El gobierno demócrata de Joe Biden hizo importantes concesiones al chavismo en el marco de los acuerdos de Barbados, condicionadas a la organización de unas elecciones limpias y creíbles. A partir de entonces, Washington emitió varias licencias especiales que permitieron a algunas compañías internacionales explotar petróleo venezolano. La más beneficiada ha sido Chevron. PDVSA, entretanto, le puso un poco de orden a su caos interno y recuperó medianamente su producción propia. En este momento, Venezuela produce cerca de un millón de barriles diarios de petróleo.

El fracaso de los acuerdos de Barbados y la crisis política desencadenada tras el polémico resultado electoral de las elecciones presidenciales de 2024 ―en las que Maduro logró la reelección en medio de múltiples acusaciones de fraude y una inédita ola represiva― parecen haberse convertido en la gota que derramó el vaso en la Casa Blanca.

A partir de entonces ―con la intermediación de Marco Rubio y la influencia de María Corina Machado― Venezuela y el chavismo entraron de lleno en la agenda de Trump