Brasil: aprueban proyecto que rebajaría pena a Bolsonaro

El Congreso de Brasil aprobó este miércoles (17.12.2025) una ley que permite rebajar la pena de 27 años de cárcel al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por golpismo.

El texto, promovido por la mayoría conservadora en el Congreso, podría reducir el tiempo de reclusión del exmandatario a dos años y cuatro meses.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene la facultad de vetar la iniciativa.

El proyecto recibió el apoyo de 48 senadores y 25 lo rechazaron, después de que el texto fuera aprobado por la cámara baja la semana pasada.

La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas, de 70 años, condenado en septiembre por haber tratado de impedir en 2022 el acceso al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pero también puede dar libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras, en una victoria para la mayoría conservadora del Congreso antes del receso navideño.

El proyecto generó protestas

El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como «un gesto de reconciliación» en un país polarizado.

Con la normativa actual, la justicia estima la duración efectiva de la prisión de Bolsonaro en unos ocho años.

La nueva ley podría reducirla a unos dos años y cuatro meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

«Al menos conseguimos sacar a esas personas (de la asonada) de la cárcel, que es lo más importante en este momento», se felicitó el senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro.

Su campo trató en un principio de promover una amnistía total. Decenas de miles de personas salieron a las calles el domingo para protestar contra la aprobación del texto, convocadas por sectores de izquierda.