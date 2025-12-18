Anuncian incremento de las lluvias y afectación por heladas y nevadas

Las lluvias serán más fuertes y llegarán a más regiones del Departamento de Potosí lo cual podría incidir en el aumento de desastres naturales por anegamiento de terrenos y desborde de los ríos.

El secretario de desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Genaro Méndez, informó que, de acuerdo con los pronósticos extendidos de meteorología, en Potosí existen regiones en las que las lluvias caerán con mayor intensidad lo que hace temer sobre la posibilidad de daños a infraestructura productiva, caminos y las propias viviendas de los comunarios.

Indicó que hasta ayer había regiones que no estaban recibiendo lluvias lo que también afecta el sistema de producción puesto que la sequía es un elemento muy negativo para el desarrollo de los cultivos que son la base de la economía de los hogares del área rural de Potosí.

El pronóstico extendido del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) establece que el marte 16 del presente al viernes 19 se tendrá lluvias aisladas, en otros sectores fuertes y en algunas muy fuertes durante ese periodo.

También se tendrá jornadas poco lluviosas en algunas zonas y la presencia de descargas eléctricas lo cual también en un factor de inseguridad tomando en cuenta que el pasado año se tuvo varios muertos por ese fenómeno.

Otro factor de riesgo que se anuncia para esta semana son las heladas que estarán presentes especialmente en las zonas altas del Departamento de Potosí.