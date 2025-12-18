Alemania aprobó un paquete de compras militares por USD 50.000 millones para renovar su defensa ante la amenaza rusa

El parlamento de Alemania aprobó la adquisición de equipamiento militar por un valor de 50 mil millones de euros, alcanzando una cifra histórica destinada a transformar el perfil defensivo del país en un contexto de tensión internacional.

La decisión, tomada por la comisión presupuestaria del Bundestag este miércoles, responde de manera directa al actual escenario de seguridad en Europa, marcado por el avance de Rusia y la posible merma en el compromiso estadounidense con la seguridad europea.

El paquete aprobado abarca más de 30 proyectos, entre ellos misiles para las baterías Patriot e IRIS-T, artillería, torpedos para las fuerzas navales, vehículos blindados, sistemas satelitales y nuevas dotaciones de uniformes, en línea con el objetivo de renovar las capacidades de la Bundeswehr.

El Ministerio de Defensa alemán comunicó por escrito que “se está enviando una señal a la alianza de la OTAN y a sus socios, mostrando a Alemania como nación líder” en el terreno defensivo. Las adquisiciones aprobadas elevan el total autorizado este año a cerca de 83 mil millones de euros.

Entre los proyectos destacados se encuentra la ampliación del contrato para el sistema antimisiles Arrow 3, desarrollado en colaboración entre Israel y Estados Unidos. El Ministerio de Defensa israelí confirmó que la expansión del acuerdo, firmado originalmente en 2023, eleva el valor total de la operación a cerca de 6.500 millones de dólares (unos 6 mil millones de euros), la mayor exportación militar en la historia israelí.

Además, el nuevo equipamiento contempla ropa de combate y materiales para hasta 460 mil efectivos y protección para 80 mil empleados civiles de las Fuerzas Armadas alemanas, garantizando los recursos necesarios para cada misión, según subrayó el titular de Defensa, Boris Pistorius.

La aprobación parlamentaria responde a una revisión de las reglas internas, que exige votación individual para cada compra superior a los 25 millones de euros.

Esta decisión se encuadra en la política impulsada por el gobierno del canciller Friedrich Merz, quien asumió funciones en mayo y otorgó máxima prioridad a la modernización militar, incluso exceptuando el gasto en defensa de las normas federales de endeudamiento.

Por su parte, Pistorius subrayó que la gestión de los fondos “será cuidadosa y consciente de la magnitud de la inversión”, durante el anuncio vinculado a la aprobación presupuestaria.

Este paquete encuentra su raíz en el giro estratégico decidido tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Desde entonces, y luego de décadas de enfoque pacifista, Alemania aceleró su fortalecimiento militar para reforzar sus compromisos dentro de la OTAN y garantizar la seguridad propia y continental.

El gobierno adelantó que incrementará el gasto en defensa hasta el 3,5 % del Producto Interno Bruto para 2029, alineándose con el objetivo pactado en la OTAN tras presiones bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.