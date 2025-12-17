Reportan alto déficit de lluvias y se espera aumento en próximos días

El analista hidrólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Freddy Gutiérrez, informó que durante los meses de octubre y noviembre se tuvo escases de precipitaciones pluviales en el Departamento de Potosí.

“Sí, realmente hay una escases de precipitación pluvial en el mes de octubre faltaba que llegue a la media: imagínese. Por lo menos unos cuatro a cinco milímetros no ha llovido, noviembre tiene que llover. En el mes de noviembre 40 milímetros y solamente ha llovido 11 milímetros, ahora este mes de diciembre que tiene que llover 70 milímetros por metros. Aquí, en el Departamento de Potosí, apenas tenemos a fecha 11 solamente de 16.3 milímetros, eso significa que en el mes de octubre, noviembre y parte de diciembre hasta ahora tenemos déficit de precipitación pluvial”, dijo.

Gutiérrez señaló que, si bien las precipitaciones pluviales aún se hacen esperar en algunas regiones en el resto del Departamento, las lluvias vienen acompañadas con granizadas y tormentas eléctricas que están afectando los cultivos en desarrollo y el ganado.

“Se está viendo precipitaciones pluviales con granizos con tormentas eléctricas, pero sectorialmente, como este último ha pasado en Cotagaita, también ha pasado en Porco. Hemos tenido precipitaciones solidas en la parte de Chaquí, que habido lluvias sectorialmente pero un momento y no es así bien prolongado las precipitaciones pluviales”, indicó.