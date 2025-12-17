Machu Picchu “está al borde de perder su categoría como Maravilla del Mundo”, alerta representante de New Seven Wonders previo a visita clave

La ciudadela inca vuelve a ocupar titulares en el escenario internacional, no solo por su reciente distinción turística, sino por una advertencia que inquieta a autoridades, operadores y visitantes. Mientras Machu Picchu encabeza listas mundiales como atractivo preferido para el año 2025, una señal de alarma surge desde la misma organización que impulsó su reconocimiento como Maravilla del Mundo Moderno. La tensión entre prestigio y gestión coloca al principal destino del Perú bajo una mirada crítica.

El contraste resulta evidente. Por un lado, el galardón obtenido el 6 de diciembre en los World Travel Awards refuerza la posición de Machu Picchu como líder del turismo mundial. Por otro, los cuestionamientos sobre conservación, administración y experiencia del visitante exponen debilidades que, según especialistas, requieren atención inmediata. El reconocimiento internacional, lejos de blindar al santuario, incrementa las exigencias sobre su manejo.

Desde Cusco, la advertencia toma forma en declaraciones públicas que apuntan directamente al Estado peruano. La posibilidad de perder la categoría de maravilla moderna deja de ser una hipótesis lejana y se instala como un riesgo real, con consecuencias que trascienden lo simbólico y alcanzan el ámbito económico y reputacional del país.

Juan César Zubiate Paredes, representante oficial de New Seven Wonders en Perú, expresó su preocupación en una entrevista con RPP Cusco. “Machu Picchu sí, realmente está al borde de perder esa categoría como Maravilla del Mundo. Repito, no es broma”, señaló, al referirse al escenario actual del Santuario Histórico.

Según explicó, la organización emitió el 13 de septiembre un comunicado global desde su sede en Zúrich, Suiza, donde alertó sobre la situación crítica del sitio. A más de tres meses de ese pronunciamiento, Zubiate cuestionó la ausencia de una respuesta concreta del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio del Ambiente y otras entidades vinculadas a la gestión del área.

El representante precisó que New Seven Wonders cuenta con un sistema de evaluación propio, independiente del de la UNESCO. Este análisis no solo considera aspectos técnicos, sino también la percepción del visitante a través de su plataforma digital, conocida como el “efecto maravilla”. En ese espacio se registran reclamos frecuentes sobre el sistema de boletaje, presuntas estafas, deficiencias en la atención turística y cuestionamientos a la carga diaria de visitantes permitida.

Para Zubiate, el debate no se centra en restringir o ampliar el acceso, sino en revisar con transparencia los estudios técnicos sobre conservación y capacidad de aforo. “El problema no radica en cerrar ni abrir más el acceso a Machu Picchu, sino en sincerar los estudios técnicos y garantizar un servicio estandarizado, acorde con el nivel de una maravilla del mundo”, remarcó.

Desde la organización, la recomendación apunta a una acción coordinada. El representante exhortó al Ejecutivo y a los tres niveles de gobierno a conformar una mesa técnica multisectorial, con participación del sector privado, que permita decisiones inmediatas. Advirtió que la falta de acción podría traducirse en pérdidas económicas significativas y afectar la imagen del turismo peruano en el exterior.

Zubiate recordó que el reconocimiento obtenido en 2007 impulsó el crecimiento del turismo y aportó al producto interno bruto nacional, sobre todo con el incremento sostenido de visitantes durante los últimos años. Ese contexto refuerza la necesidad de una gestión que responda al estándar internacional que el título implica.

La alerta también genera inquietud en Machu Picchu pueblo. Michael Ugarte, presidente de la Cámara de Comercio local, sostuvo que los comunicados de New Seven Wonders funcionan como un llamado de atención a las autoridades. “Básicamente, la problemática que estaba existiendo en Machu Picchu era a raíz de la mala gestión e ineficiencia de las autoridades al momento”, afirmó durante una entrevista con RPP.

Ugarte consideró que la advertencia evidencia la falta de diálogo entre las instituciones responsables. “Habiendo tantas instituciones, ¿por qué no se tiene una gestión adecuada de nuestro primer atractivo turístico y maravilla del mundo?”, cuestionó. Desde su perspectiva, la inestabilidad política y los cambios frecuentes en el Ejecutivo influyen en la desarticulación de la administración del santuario.

Sobre el impacto de una eventual pérdida del título, el dirigente empresarial explicó que el efecto principal se daría en el plano comercial y de posicionamiento. “Tendría eminentemente un impacto más comercial, de marketing”, indicó, aunque subrayó la importancia de la denominación como Maravilla del Mundo Moderno para la imagen internacional del país.

La situación adquiere mayor relevancia ante la visita prevista del director de New Seven Wonders al Perú en enero. Zubiate consideró ese viaje como un momento clave para evaluar la respuesta estatal. “El 14 de enero aproximadamente, tengo entendido nos visita el director, tomémoslo como un plazo”, expresó, al aclarar que la organización no trabaja con ultimátums formales.

El representante insistió en que la preocupación no responde a una amenaza, sino a la necesidad de reacción oportuna. “No nos acostumbremos como peruanos a que todavía nos den plazos”, manifestó. Desde su visión, la falta de acción podría agravar el riesgo sobre el estatus internacional del santuario.

En ese contexto, la advertencia se mantiene vigente y reiterativa. La atención mundial sobre Machu Picchu continúa, no solo por su atractivo histórico y cultural, sino por los desafíos que rodean su preservación y gestión en un escenario de alta demanda turística.