Desde este martes Senamhi emite alerta naranja en Tarija por frente frío, lluvias y vientos

De acuerdo con el reporte, las temperaturas mínimas en la zona del cercado oscilarán entre 11 y 13 grados, mientras que en el altiplano se registrarán valores de entre 4 y 6 grados. En tanto, en la región del Chaco, se prevén temperaturas de entre 19 y 21 grados, acompañadas de condiciones climáticas adversas.

“El Senamhi emitió un aviso meteorológico de prioridad naranja por el tema de lluvias con tormentas eléctricas, el cual estaría afectando hasta el día miércoles y se encuentra vigente”, señaló Altamirano, advirtiendo que estas precipitaciones podrían generar emergencias debido a la saturación de los suelos.

Asimismo, el técnico informó que existe otro aviso meteorológico por vientos, especialmente para la región del Chaco, donde ya se registraron fuertes ráfagas desde el día de ayer, alerta que se mantendrá vigente hasta el día de mañana.

En cuanto a las recomendaciones, Sergio Altamirano explicó que, al encontrarse en época de lluvias, los suelos ya están saturados, situación que podría ocasionar inundaciones y desbordes de ríos. “Se recomienda a la población tener mucho cuidado, tanto en sus propiedades como en la movilidad y en las casas, además de mantenerse alejados de quebradas y ríos”, indicó.

Respecto a las zonas con mayor riesgo, el técnico del Senamhi informó que ya existen reportes de crecidas de ríos en San Mateo, lo que estaría afectando la parte central de Tarija y los valles, en especial sectores como Víbora Negra, por lo que reiteró el llamado a extremar precauciones.