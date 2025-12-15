Desde Tarija anunciarán la temporada alta de turismo en Bolivia

Fruto de la articulación y el trabajo colaborativo de empresarios, organizaciones de turismo, instituciones de desarrollo y entidades públicas, con el impulso del Movimiento Tarija Dialoga y personalidades como Carlos Hugo Molina y la Red Bolivia una Gran Nación, se ha organizado un evento especial en el Molino San Juan para este 16 de diciembre a las 19.00 horas.

Se trata del inicio de un proceso de construcción de una agenda integrada para el turismo, a partir de un documento base que será entregado a la Ministra y un diálogo con actores del sector, incluyendo instituciones públicas.

La propuesta es hacer del turismo y la economía naranja un eje central del desarrollo del país, a partir de los sitios más emblemáticos del turismo.

Para el Movimiento Tarija Dialoga, que cumple el rol de conector de organizaciones y personas, la apuesta es abrir el futuro con acuerdos y compromisos entre sociedad civil, sector privado, academia y Estado, para transformar el país, con nuevos paradigmas para el desarrollo.