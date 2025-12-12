Concejal denuncia a falsos funcionarios que cobran entre 3.500 a 6.000 Bs de multas a comerciantes en Tarija

Explicó que la visita se originó tras la denuncia de un vecino que alertó sobre la presencia de supuestos funcionarios municipales que, la noche anterior, cerca de las 7 de la noche, habrían llegado a comercios identificándose como parte de la Dirección de Ingresos.

Romero relató que los individuos portaban un chaleco rojo, un portanombre y un credencial, asegurando que no estaba permitido vender bebidas alcohólicas. Indicó que pedían entre 3.500 y 6.000 bolivianos, mostrando incluso un supuesto talonario de recibos para realizar el cobro.

La concejal señaló que, al verificar la situación, constató que algunos comercios efectivamente estaban vendiendo bebidas alcohólicas, pero al comunicarse con el personal de la Dirección de Ingresos le confirmaron que no existía ningún operativo en ejecución. Afirmó que esto evidencia que hay personas intentando sorprender a comerciantes, especialmente a quienes realizan ventas irregulares y temen una clausura.

“No deben dar un boliviano a ninguna persona, sea particular o supuestamente municipal”, remarcó Romero, recordando que todas las multas y trámites deben realizarse únicamente mediante las cuentas legales de la Alcaldía Municipal. Expresó su preocupación por personas que buscan aprovecharse de la buena fe de la población.

La concejal informó que se solicitó a los vecinos denunciar estos hechos y que ya se busca acceder a cámaras de seguridad para identificar a los responsables, información que será puesta en conocimiento de la Policía Nacional. Advirtió además que situaciones similares han ocurrido con falsos jueces que piden depósitos por trámites inexistentes.

Recomendó a la población no dejarse engañar y anunció que pedirá a la Dirección de Ingresos garantizar que todos sus funcionarios cuenten con acreditación e identificación completa. Sobre la coordinación de fin de año, añadió que también se abordará el tema de productos y vencimientos.