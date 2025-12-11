Se incrementa arribo de menores para desarrollar trabajo en minas

Terminaron las labores educativas de la gestión 2025 y muchos menores buscan una actividad laboral para apoyar la economía de sus hogares lo cual está llevando al incremento de la cantidad de adolescentes que llegan a la Villa Imperial con la intención de trabajar en las minas del Cerro Rico y otras de regiones cercanas.

El coordinador de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, Mario Leandro, informó que ayer en la mañana se realizó un operativo de control en el lugar de donde parten los vehículos que llevan a los mineros al Cerro Rico y se encontró 15 menores que se dirigían a las cooperativas para ser contratados y trabajar en las galerías.

Leandro destacó que el trabajo de menores en minas es considerado como una de las peores formas de actividad laboral y no se puede permitir esa labor por el riesgo que corren, así como los las condiciones insalubres en las que se desarrolla el proceso de extracción y traslado de la carga mineralizada.

Durante el operativo se pudo verificar que por la vacación de fin de año sube la cantidad de menores que van a las minas en busca de un jornal que al momento sería de 300 Bolivianos por día.

Los menores que buscan incorporarse a la fuerza laboral minera no solo son de la ciudad de Potosí, sino que algunos están llegando de las diferentes provincias de este Departamento.

Mario Leandro confirmó que no solo se trata de menores de esta parte del país, sino que están viniendo adolescentes de otros departamentos atraídos por un ingreso que es superior al que podrían acceder trabajando en un restaurante, un taller mecánico e incluso en el ámbito de la construcción.

Tras evidenciar la presencia de menores en las zonas de actividad minera se procedió a su traslado a las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y se convocó a sus padres para que expliquen del por qué dejan que vayan a zonas de alto riesgo.

Desde la oficina municipal se convocó a los padres de familia evitar que los menores vayan a las minas en busca de trabajo porque serán retenidos ya que se trata de una actividad ilegal.