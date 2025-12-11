Perú refuerza control migratorio: turistas deben confirmar sus días autorizados antes de viajar para evitar multas y contratiempos

En las últimas semanas, la Superintendencia Nacional de Migraciones difundió un recordatorio dirigido a visitantes internacionales que ingresan al país por puestos de control autorizados. La entidad resaltó la importancia de revisar el tiempo de permanencia asignado al momento del ingreso, un trámite sencillo que permite evitar contratiempos durante la estadía.

Según informó la institución, miles de viajeros consultan a diario su registro de ingreso y salida para organizar sus desplazamientos y prever eventuales multas por exceso de días. El acceso a esta información resulta inmediato mediante la plataforma habilitada para tal fin. Migraciones indicó que el objetivo es “garantizar una experiencia agradable y sin inconvenientes” para cada turista extranjero que recorre territorio peruano.

Este servicio también ofrece orientación a quienes presentan dudas sobre requisitos documentarios o movimientos previos. La autoridad migratoria recordó que la consulta oficial se realiza sin costo y sin necesidad de trámites presenciales, una facilidad pensada para todo visitante que utiliza un dispositivo móvil.

Migraciones reiteró que los turistas deben verificar su tiempo de permanencia en línea para asegurar el cumplimiento de los días otorgados al ingresar al país. La institución precisó: “Recuerda que debes verificar tu tiempo de permanencia en el país, vía online, para evitar exceder los días otorgados”.

Para ello, se encuentra disponible la Tarjeta Andina de Migración (TAM) virtual, documento que registra el último movimiento migratorio del usuario. La entidad remarcó que “puedes descargar la Tarjeta Andina de Migración (TAM) virtual desde cualquier dispositivo móvil” y que el proceso resulta rápido y gratuito.

El acceso se realiza a través del enlace oficial: https://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM. El usuario debe ingresar los datos solicitados por la plataforma y, tras la verificación, obtiene la fecha exacta de ingreso junto con el número de días pendientes dentro del territorio nacional.

La autoridad explicó que la TAM virtual puede presentarse junto con el documento de identidad del país de origen en caso de intervenciones efectuadas por la Policía Nacional del Perú o por equipos de Migraciones. Estas acciones forman parte de operativos de verificación y fiscalización que registran mayor frecuencia en diversas regiones. “La TAM virtual también puede ser presentado […] en caso seas intervenido”, puntualizó la institución.

Migraciones recordó que el exceso de días genera el pago de una multa. El monto equivale al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada día adicional. Para el presente año, la UIT alcanza los S/ 5350, cifra que sirve como referencia para el cálculo correspondiente.

En situaciones de pérdida o robo del pasaporte o documento de identidad antes del retorno al país de origen, la autoridad recomendó acudir al consulado respectivo para gestionar un nuevo documento. De acuerdo con la información oficial, el visitante debe solicitar también un salvoconducto que permita su salida regular del territorio peruano.