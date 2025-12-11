Histórico revés para Trump en Miami: los demócratas se quedan con la alcaldía después de casi 30 años

Higgins, de 61 años, derrotó en segunda vuelta con el 59% de los votos al gerente municipal Emilio González, apoyado por Trump.

Los demócratas en Estados Unidos se anotaron un nuevo triunfo electoral con impacto nacional al ganar el martes la alcaldía de la ciudad de Miami, que había permanecido por casi 30 años en manos republicanas y que por primera vez será gobernada por una mujer, Eileen Higgins. Es un nuevo golpe para el presidente Donald Trump, que había apoyado al candidato que resultó derrotado.

Higgins, de 61 años y ex comisionada del condado, derrotó en la segunda vuelta electoral con el 59% de los votos al gerente municipal Emilio González, que recibió un 41%. El 4 de noviembre, la primera vuelta, Higgins se había impuesto con el 35% de los votos frente al 19% de González.

Si bien Higgins se presentó como independiente, el Comité Nacional Demócrata la apoyó formalmente, mientras que Trump avaló a González. “¡Es una contienda importante! Vota por González. ¡Es fantástico!“, pidió el presidente el domingo desde la red Truth Social

El partido opositor suma así un nuevo impulso tras haber obtenidos triunfos resonantes en noviembre en las gobernaciones de New Jersey y Virginia y en la alcaldía de Nueva York, donde triunfaron sus candidatos con fuertes discursos contra el gobierno de Trump.

La victoria de Higgins sumará más energía al partido demócrata para encarar el año en que se llevan a cabo las elecciones legislativas de mitad de mandato, cuando el presidente Trump lucha con una baja de su popularidad sobre todo por su manejo de la economía y una inflación que no desciende y que preocupa cada vez más a los estadounidenses.

La asequibilidad fue un tema clave durante toda la campaña en Miami, especialmente relevante en una de las ciudades más caras del país. Aprovechando el enfoque nacional de los demócratas en el tema últimamente, Higgins apoyó la construcción de viviendas más accesibles. González respaldó un plan apoyado por DeSantis que eliminaría los impuestos sobre la propiedad para las residencias principales.

«Mi oponente está interesado en construir, construir, construir», dijo González en una entrevista con CNN. «Quiere poner un rascacielos en cada rincón… y luego llamarlo vivienda asequible, que es un término incorrecto, porque muy rara vez es realmente asequible.»

Higgins sucederá a Francis Suárez, un republicano. La ciudad de Miami tiene poco menos de medio millón de habitantes -70% de origen hispano- y pertenece al condado de Miami-Dade. Aunque el alcalde de Miami tiene poco poder formal, la persona que ocupa el cargo actúa como un embajador de alto perfil de la ciudad, que cuenta con una gran población latina y ha estado en el epicentro de debates sobre la inmigración y los esfuerzos liderados por Trump y el gobernador de Florida, Ron de Santis, para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.

«Nos enfrentamos a una retórica de funcionarios electos que es tan deshumanizadora y cruel, especialmente contra las poblaciones inmigrantes», dijo Higgins a AP tras su discurso de victoria el martes por la noche. «Los residentes de Miami estaban listos para acabar con eso.»

Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida, felicitó a Higgins en un comunicado el martes: «Estoy encantada por Eileen y no se me ocurre mejor persona para romper el techo de cristal de Miami convirtiéndose en la primera mujer en liderar la ciudad en sus 129 años de historia.»

La inmigración salía con frecuencia en los debates. Miami alberga el centro de inmigrantes Krome, que ha sido denunciado por hacinamiento y condiciones deficientes.

Gonzalez dijo en un debate el mes pasado que apoya que las fuerzas del orden federales detengan a «personas que cometen delitos». En ese encuentro, Higgins denunció las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami como «inhumanas y crueles». Y criticó la cárcel que el gobernador De Santis construyó en el centro de Florida, rodeada de pantanos, llamándola “Alligator Alcatraz”

«Este es el primer año en el que los residentes me dicen que tienen miedo, ¿verdad?» Higgins dijo en una entrevista antes de las elecciones. «No puedo pasar una hora en eventos comunitarios sin encontrarme con alguien cuyo hermano, hermana, tía, tío, hayan sido llevados a Alligator Alcatraz o quién sabe dónde. Ni siquiera saben dónde están.»

Higgins asumirá el cargo en medio de una batalla legal sobre el terreno donde se supone que se construirá la biblioteca presidencial de Trump. Miami-Dade College votó este mes para ceder una valiosa propiedad en el centro a la fundación para la biblioteca. La universidad está siendo demandada por un activista que alega que violó la ley de Florida, y un juez bloqueó temporalmente la venta. El juicio será en agosto.

El condado de Miami-Dade, que abarca Miami y algunos de sus suburbios circundantes, votó republicano en 2024 tras haber sido durante mucho tiempo un bastión demócrata. Trump, quien los fines de semana suele frecuentar su club de Mar -a-Lago ubicado a unos 100 km al norte de Miami, se convirtió en el primer presidente republicano en ganar Miami-Dade desde 1988