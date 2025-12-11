El paraíso natural del sur de Brasil a horas de Argentina, ideal para este verano

Con aguas transparentes, vegetación atlántica y playas ideales para hacer snorkel, Bombinhas es uno de los destinos más buscados del sur de Brasil. A solo dos horas de vuelo desde Argentina (vía Florianópolis), este pequeño municipio de Santa Catarina combina naturaleza preservada, clima cálido y un ambiente familiar perfecto para unas vacaciones tranquilas.

Bombinhas es famosa por su mar transparente y por tener algunas de las aguas más limpias de la región. Praia de Bombinhas, Bombas, Mariscal y Canto Grande son las más concurridas, pero también las más cómodas para familias.

Para quienes buscan calma total, Sepultura y Lagoinha son verdaderos acuarios naturales. Según el IBAMA, esta zona forma parte de un área de preservación ambiental, lo que explica la claridad del agua y la gran cantidad de peces tropicales.

El sendero hacia el Morro do Macaco es uno de los paseos más famosos: ofrece vistas panorámicas del archipiélago de Arvoredo, un área de conservación marina reconocida por su fauna.

El Mirante 360°, los paseos en kayak y las excursiones de avistaje de tortugas completan la experiencia natural del destino.

Cómo llegar desde Argentina y dónde hospedarse

Desde Buenos Aires hay vuelos directos a Florianópolis, con una duración aproximada de dos horas. Desde el aeropuerto hasta Bombinhas el viaje por ruta toma entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas, dependiendo del tráfico estival.

En hospedaje, Bombinhas ofrece posadas familiares, departamentos frente al mar, hoteles boutique y complejos con piscina. Las zonas de Bombinhas Centro y Mariscal son las más buscadas por turistas argentinos.