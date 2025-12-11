Detienen al ex presidente de Bolivia por corrupción

Luis Alberto Arce Catacora fue detenido el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el caso Fondo Indígena, uno de los procesos de corrupción más emblemáticos del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Según publica el medio boliviano El Deber, la Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que Arce es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en su condición de exministro de Economía y miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

El ex presidente fue aprehendido en la zona de Sopocachi y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde presta declaración ante una comisión de fiscales de la unidad anticorrupción.

Según el Ministerio Público, la aprehensión responde a la existencia de suficientes indicios sobre su participación en decisiones que habrían generado un daño económico al Estado.

De acuerdo con la orden de aprehensión, firmada por el fiscal Miguel Ángel Cardozo Ramírez, Arce habría promovido la ejecución de proyectos mediante transferencias público-privadas que no estaban autorizadas por la normativa vigente en ese momento, lo que configuraría una conducta antieconómica y el incumplimiento de sus deberes como autoridad.

La investigación se centra, entre otros hechos, en la aprobación de un proyecto presentado por la entonces dirigente campesina y exdiputada Lidia Patty Mullisaca, quien recibió en 2010 recursos del estado para la construcción de invernaderos en comunidades de la provincia Bautista Saavedra, en el departamento de La Paz.

Según la Fiscalía, el proyecto fue aprobado pese a contar con documentación incompleta, observaciones técnicas y deficiencias en los listados de beneficiarios.

El Ministerio Público también señala que, en una reunión del directorio del fondo realizada en noviembre de 2009 en la ciudad de Tarija, Arce habría manifestado que los proyectos no incluidos en la Ley Financial podrían ejecutarse posteriormente, instrucción que es considerada clave dentro de la investigación penal.

El denominado caso Fondo Indígena se destapó entre 2014 y 2015, tras informes de la Contraloría que revelaron el incumplimiento de más de un centenar de proyectos financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que habría ocasionado un millonario daño económico al Estado.