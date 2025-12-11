Control aduanero en Bermejo preocupa en Aguas Blancas

Medios de prensa argentinos reportaron este martes declaraciones del interventor de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, quien expresó preocupación por las medidas de control implementadas por autoridades aduaneras y de la Policía Naval en Bermejo, las cuales, según su perspectiva, afectarían el dinamismo comercial a días de las fiestas de fin de año.

Según la información publicada por el periódico El Tribuno de Salta, las tensiones se originarían por la aplicación de restricciones horarias y cupos máximos de compra para ciudadanos bolivianos que adquieren productos en el lado argentino. Zigarán señaló que se estableció un horario límite hasta las 13.00 horas para el ingreso de mercadería y un cupo mensual de 300 dólares por persona, medidas que calificó como “inflexibles”. Advirtió con la posibilidad de aplicar reciprocidad, si no hay un cambio.

En sus declaraciones, Zigarán reconoció positivamente el anuncio realizado por el presidente Rodrigo Paz, quien se comprometió a levantar la restricción que impedía a turistas argentinos y de otros países cargar combustible en estaciones de servicio bolivianas. Sin embargo, subrayó que “hasta ahora no se cumple” esta medida, según la cita textual del medio argentino.

Precisamente, el reporte destaca las críticas de Zigarán hacia lo que percibe como una clara falta de reciprocidad, haciendo referencia particular al constante flujo de camiones cisterna argentinos que abastecen de combustible a Bolivia.

“Si actuáramos con una actitud obstructiva, como la que consideramos injusta de su parte, y cortáramos el paso de esos camiones, en cinco días en Bolivia no se podría mover ni un alfiler”, manifestó la autoridad fronteriza, contrastando ambas situaciones.

La nota del medio salteño contextualiza que, debido a variables cambiarias favorables, ciudadanos de Bermejo han reactivado sus compras de comestibles en Aguas Blancas. No obstante, Zigarán advirtió que, de persistir las restricciones, aplicarán medidas similares del lado argentino.

“Si no deponen su actitud, nosotros haremos todo lo que debamos hacer para que se adopte la misma regla de este lado de la frontera”, señaló, agregando que de continuar la situación “no van a vender ni un alfiler para Navidad”.

El Comité Cívico de Bermejo alista una resolución para exigir que efectivos de la Naval cesen con los decomisos de productos argentinos, y para que la Aduana Nacional levante las restricciones.

Las instituciones se reunieron el pasado viernes para conminar a las autoridades de control fronterizo evitar restricciones que perjudiquen el ingreso de arroz, harina, aceite y otros productos de origen argentino.

“No pueden afectar a la economía de nuestra población, estos productos entran para abaratar costos (…) están en las ferias, en las tiendas de barrio, en el restaurant, todos se benefician”, expresó Rosso Martínez, del Comité Cívico de Bermejo, a Fides Bermejo.

El dirigente explicó que se recibió un compromiso verbal de representantes de la Naval y Aduana, para aplicar tolerancia en el ingreso de estas mercaderías.