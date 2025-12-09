Transporte exige frenar el desvío de carburantes para chutos y la minería ilegal

Desde hoy se intensificaría el control para evitar el desvío de combustible. La paciencia del autotransporte sindicalizado llega a su límite. Los dirigentes exigen a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) frenar el tráfico de carburantes que —según denuncian— alimenta a vehículos “chutos” y a la minería ilegal, mientras los conductores formales siguen atrapados en filas interminables.

El secretario ejecutivo de la Federación de Chóferes 1 de Mayo, Juan Flores, lamentó que, pese a los controles, el combustible continúa escapando por rutas clandestinas hacia actividades ilícitas. “El diésel es el más golpeado; las filas no bajan”, afirmó. Aunque la gasolina presenta menor conflicto, señaló que en días recientes también volvieron a aparecer colas.

La situación es tan crítica que, según información del sector, en el norte potosino un litro de gasolina se estaría vendiendo a 10 Bolivianos, precio que solo los dueños de vehículos indocumentados estarían pagando. Mientras tanto, cada surtidor de Potosí recibe entre 20.000 y 25.000 litros diarios, cupo que —dicen— resulta insuficiente debido al desvío constante.