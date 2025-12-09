El sector petrolero ya hace cálculos sobre Venezuela sin Maduro y estiman 4 millones de barriles diarios

El sector petrolero ya hace números sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela. Ejecutivos con oficina en la CDMX de empresas tanto nacionales como extranjeras entienden que si Venezuela logra operar sin sanciones y con nuevos socios globales, el país podría generar hasta 4 millones de barriles de crudo por día. Se trata de la producción que tenía el país sudamericano a inicios de los 2000, cuando el chavismo recién comenzaba.

Según señalan a esta redacción desde el ámbito petrolero, Venezuela actualmente produce poco más de un millón de barriles diarios. Aseguran que, contrario al discurso bolivariano, la merma en el potencial productivo no es tanto por las sanciones económicas contra el régimen, sino más bien, por el managment deficiente de la estatal PDVSA y la perdida de capital humano.

La tesis que circula en el sector sugiere que, en una situación de mediana normalidad, Venezuela podría alcanzar los 4 millones de barriles diarios en menos de cinco años. La inversión total necesaria rondaría los 20 mil millones de dólares. Las reservas del país alcanzan un estimado de más de 300 millones de barriles.

Los empresarios se encuentran en una dinámica similar a la de algunos integrantes del gobierno de Donald Trump: prefieren que el chavismo cambie de nombres y reformule su política hacia el sector privado antes que un cambio de régimen que podría sumir a Venezuela en una larga temporada de inestabilidad.

«Un nuevo liderazgo, con aval militar, pro mercado y alineado con Estados Unidos es preferible a la oposición que nunca terminó de dar certeza de que podría conducir al país», explican un ejecutivo con oficina en Las Lomas.

Estos conceptos no son novedosos. Es básicamente el mismo mensaje que comparten desde la petrolera Chevrón, el único jugador del sector con permiso parar operar en Venezuela. En la misma sintonía se encontraría el enviado especial de la Casa Blanca Richard Grenell.

Entre los actores más interesados en esta posibilidad aparecen las empresas que refinan en el sur de Estados Unidos, concretamente en el Golfo de México, donde las instalaciones sirven para procesar el crudo pesado de Venezuela.