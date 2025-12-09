El bloque europeo busca acelerar expulsiones y externalizar procesos de asilo

Los países de la Unión Europea dieron este lunes un nuevo paso en el endurecimiento de su política migratoria al aprobar un paquete de medidas que habilita la creación de “centros de retorno” en terceros países y flexibiliza las condiciones para deportar a migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, tras una reunión de ministros del Interior en Bruselas.

Las iniciativas, que aún deben ser negociadas y ratificadas por el Parlamento Europeo, se producen en un contexto político marcado por el avance de las derechas y ultraderechas en el viejo continente, con marcados discursos antiinmigrantes.

Las propuestas, impulsadas por la Comisión Europea y respaldadas por una amplia mayoría de los Estados miembro, contemplan sanciones más severas para quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo y habilitan a los gobiernos a trasladar a migrantes a países considerados “seguros”, aun cuando no exista un vínculo previo entre la persona afectada y ese destino. La medida amplía y formaliza los pasados intentos de externalización de los procesos de asilo que algunos gobiernos habían intentado aplicar, como lo hizo el italiano de Giorgia Meloni en acuerdos bilaterales con Albania.

Según el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, el objetivo es transmitir a la ciudadanía “la sensación de control” sobre los flujos migratorios, pese a que las llegadas irregulares se redujeron un 20 por ciento respecto al año anterior. “Estamos poniendo en orden nuestra casa europea”, afirmó el funcionario, uno de los principales defensores del giro dentro del bloque.

El paquete incluye la aprobación de la primera lista de “países de origen seguros” elevada por Europa, en la que se contempla a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez y Kosovo, además de los países candidatos a la adhesión a la UE. La catalogación permitirá acelerar el rechazo de solicitudes de asilo y los procedimientos de expulsión.

La iniciativa generó fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes así como de gobiernos europeos que cuestionan su legalidad. Silvia Carta, de la organización europea PICUM, advirtió que la UE “opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica”.

España y Francia fueron de las delegaciones que expresaron reservas sobre la compatibilidad del esquema con el derecho internacional. “Los centros de retorno plantean serias dudas jurídicas”, sostuvo el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, quien alertó que la reforma “rompe la integridad del pacto migratorio antes de que entre en vigor”.

Pese a las objeciones, la presidencia danesa del Consejo Europeo aseguró que existe una “voluntad política ampliamente compartida” para avanzar rápidamente. Dinamarca ha sido uno de los principales impulsores de la externalización de los procedimientos migratorios, argumentando que permitirá desincentivar las travesías hacia Europa.

“Regateo de ayuda humanitaria”

En paralelo, los Veintisiete alcanzaron un acuerdo político sobre el nuevo “contingente anual de solidaridad”, un fondo de asistencia destinado a apoyar a los países bajo mayor presión migratoria. El mecanismo, clave del Pacto de Migración y Asilo que entrará en vigencia plena en junio de 2026, fija para ese año un máximo de 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros en contribuciones financieras, cifras inferiores a las propuestas originales de la Comisión (30.000 y 600 millones). España, Grecia, Italia y Chipre fueron identificados como los Estados que podrán recibir esa asistencia.

Aunque trascendieron los montos globales iniciales, la distribución por país se mantiene confidencial hasta la adopción formal prevista para fines de 2025, por lo que estas cifras están supuestas a modificación. Grande-Marlaska lamentó la reducción del volumen de reubicaciones y advirtió que “el contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”, ya que su reducción implica limitar flujos de ayuda para situaciones de urgencia.