Brasil inaugura la ruta demarcada más larga de toda Iberoamérica

En el marco de la pasada edición de la COP30, celebrada en Belém, Brasil inauguró el Sendero Atlántico Amazónico, el sendero señalizado más largo de Iberoamérica. Con sus 468 km de extensión, el sendero atraviesa la selva amazónica, serpenteando entre bosques, manglares y pequeñas aldeas donde las comunidades locales comparten sus conocimientos, culturas y tradiciones ancestrales con los visitantes.

Los visitantes pueden experimentar en él la pesca artesanal, recolectar alimentos silvestres o colaborar en otras tareas agrícolas.

Esta ruta llega a conectar a 17 municipios del estado de Pará y 13 áreas protegidas, entre ellas territorios quilombolas, aquellos de descendientes de esclavos africanos que establecieron sus propios asentamientos.

La ruta comienza en el centro histórico de Belém y continúa hasta la Serra do Piriá, en la frontera con Maranhão. Los visitantes pueden explorar el sendero a pie, en bicicleta o a caballo, siguiendo las recomendaciones de la aplicación oficial eTrilhas, una plataforma en línea multilingüe lanzada recientemente por el Instituto Brasileño de Turismo, Embratur.

Según las autoridades, como indica la misma publicación, se espera que más de 10 mil personas recorran esta ruta el próximo año, descubriendo a lo largo del camino la gastronomía tradicional, la artesanía y la cultura de las comunidades amazónicas.