Arancel cero abre expectativas para bajar costos en tecnología

El Ministerio de Economía prevé presentar el decreto en los próximos días.

La eliminación de aranceles para la importación de productos tecnológicos, línea blanca y línea negra —anunciada por el presidente Rodrigo Paz— genera expectativas positivas en el sector comercial, que anticipa una nueva baja en los precios debido a la reducción de costos y a la normalización de factores que ya incidieron en el mercado semanas atrás.

El Gobierno confirmó que el Ministerio de Economía ultima un decreto que será aprobado “en los próximos días”, según el ministro José Gabriel Espinoza. La medida alcanzará a productos que no se fabrican en Bolivia y busca frenar el contrabando, promover la importación legal y abaratar dispositivos para consumidores y emprendimientos tecnológicos.

En Tarija, comerciantes de distintos puntos de la ciudad coinciden en que los precios “van a bajar más” una vez entre en vigencia el arancel cero. Desde la primera semana de noviembre, el mercado ya registró una reducción por la baja gradual del dólar y la normalización del abastecimiento de combustible, factores que abarataron celulares, laptops y equipos electrónicos.

“Con el arancel cero, va a bajar más”, afirmó el propietario de un local de equipos móviles en el centro. Explicó que tanto la gama baja como la gama media ya redujeron sus precios —entre 300 y 900 bolivianos, respectivamente— debido al comportamiento del tipo de cambio, y que la medida anunciada por el Gobierno “no tiene por qué perjudicar ni a comerciantes ni a clientes

En la zona del mercado campesino, los vendedores reportan rebajas de 200 a 900 bolivianos, dependiendo del modelo. La expectativa, aseguran, es que la oferta también se diversifique y se reduzca la brecha de precios entre productos ingresados legalmente y aquellos que llegan por contrabando.

En los principales centros comerciales, algunos negocios ya ajustan tarifas. Zulema Garzón, comerciante de celulares, laptops y línea blanca, detalló que la caída del dólar en el mercado paralelo permitió una baja de 300 a 700 bolivianos en televisores, lavarropas y refrigeradores. “Antes, la televisión más barata costaba 2.000 bolivianos; ahora está en 1.300. Con el arancel cero bajarán más”, aseguró.

Aún no se conocen los detalles específicos del decreto, pero el Gobierno adelantó que se aplicará a productos tecnológicos, línea blanca y línea negra que no se producen en el país. La finalidad es incentivar las importaciones formales, reducir el contrabando y fortalecer el acceso a equipos tecnológicos a precios más competitivos.

La propuesta también encuentra respaldo en la Asamblea Legislativa. La diputada del PDC, Claudia Bilbao, afirmó que la normativa “se va a hacer” y que traerá beneficios económicos, principalmente para jóvenes emprendedores que requieren equipos tecnológicos accesibles para iniciar sus proyectos.

Desde APB Súmate, el diputado David Montaño pidió al Ejecutivo acelerar la aprobación del decreto para que el arancel cero “no quede en discurso” y se transforme en una herramienta efectiva dentro del plan económico.

Economía acelera proceso para la aprobación del decreto

El ministro Espinoza confirmó que el Gobierno ya trabaja en el texto final del decreto que será presentado “como un decreto aprobado” en los próximos días. La medida forma parte de una estrategia mayor para dinamizar el mercado interno y formalizar el ingreso de productos cuya demanda crece de forma constante en el país.

El expresidente Evo Morales cuestionó la medida anunciada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, que establece arancel cero para la importación de equipos tecnológicos. Según Morales aunque la decisión puede abaratar los costos para los consumidores, también implicará un impacto negativo en los ingresos económicos para el país

“Sobre arancel cero para tecnología que no se produce en Bolivia, tiene ventajas y desventajas. La ventaja, claro, es que pueden abaratar los equipos que se importan; la desventaja es menos ingresos para el país”, afirmó el exmandatario