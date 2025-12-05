Trump es percibido como «enemigo de Europa» por casi la mitad de los europeos

Casi la mitad de los europeos (48%) estima que Donald Trump es un «enemigo de Europa» con el trasfondo de la guerra de Ucrania, según un sondeo realizado en nueve países (España entre ellos) por la plataforma francesa Le Grand Continent. La mayoría de ciudadanos del viejo continente (51%) estima que existe un riesgo «elevado» o «muy elevado» de una guerra abierta con Rusia en los próximos años.

El sondeo revela ante todo la sensación de «inseguridad» que se ha instalado en Europa (a nivel tecnológico, militar, energético y alimentario) y la creciente polarización de las sociedades ante temas candentes como la inmigración o el cambio climático.

«Estamos ante el retrato de una Europa ansiosa, profundamente consciente de sus vulnerabilidades», advierte Jean-Yves Dormagen, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Montpellier y al frente de la agencia de encuestas Cluster17. «Las fracturas internas no son secundarias sino que se intensifican en un momento en el que las tensiones geopolíticas amenazan la cohesión colectiva».

La percepción de Trump como «enemigo de Europa» ha ido a más a lo largo del último año y es notablemente superior a la media en países como Bélgica (67%) o Francia (57%). El eurodiputado y candidato presidencial de la izquierda moderada francesa, Raphaël Glucksman, se ha hecho eco esta semana ese sentimiento y ha pedido a los líderes europeos que no se conviertan en «felpudos de tiranos y magnates», en referencia directa a Putin y Trump sobre el plan de Washington para poner fin a la guerra de Ucrania.

«Estados Unidos ha decidido vender Ucrania y la seguridad europea a Rusia», escribió en su cuenta de X Glucksman, líder del partido Place Publique (Plaza Pública). «Podemos posponer la fecha límite unas semanas discutiendo el plan de capitulación, pero eso no resolverá el meollo del asunto».

En España, tercero en el ranking, el 53% de la población considera a Trump como «enemigo de Europa». A la hora de lidiar políticamente con el presidente estadounidense, los españoles están sin embargo más divididos entre la «oposición» (41%), el «compromiso» (35%) y el «alineamiento» (24%).

A escala europea, y pese a la consideración generalizadas del trumpismo como una «fuerza hostil», el 48% opta finalmente con el «compromiso» de la UE con la Administración norteamericana, frente al 33% partidario de la «oposición» y el 19% a favor del «alineamiento».

El temor a una guerra con Rusia ha calado también entre los europeos: el 51% considera existe el riesgo «elevado» o «muy elevado» a un conflicto en los próximos años. «Una percepción como esta habría sido impensable hace unos años y marca de la aceptación de la opinión pública europea del nuevo régimen geopolítico», advierte el profesor Jean-Yves Dormagen,.

Polonia es por su proximidad el país donde el miedo a una confrontación directa está más generalizado (77%), seguido de Países Bajos (59%) y Bélgica (58%). España se sitúa en el 49%, justo por debajo de Alemania y Francia.

Dos de cada tres europeos considera por otra parte que sus países «no serán capaces de defenderse» frente a una agresión rusa. Más del 80% de los portugueses y de los italianos comparten esa opinión, así como el 76% de los españoles. «Los países que se sienten menos capaces son precisamente los mismos que menos visualizan una confrontación directa con Rusia», apunta Dormangen.

Una amplísima mayoría de los europeos (74%) cierra filas a estas alturas sobre la pertenencia a la UE, con España en las primeras posiciones (89%) y Francia la última (61%), en paralelo con un sentimiento más arraigado de orgullo nacional. Francia es por otra parte el país donde los ciudadanos (86%) sienten más cercana la amenaza terrorista, que sigue figurando entre las principales preocupaciones de los europeos.