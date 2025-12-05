Tarija será sede del encuentro médico que perfilará el rumbo de la salud del país

El 11 y 12 de diciembre, Tarija se convertirá en el epicentro del debate sanitario nacional. La ciudad acogerá dos eventos de relevancia para el sector, la reunión de la directiva del Colegio Médico de Bolivia y, un día después, el encuentro del Colegio Científico de Bolivia. Ambas actividades pondrán sobre la mesa los principales problemas que atraviesa el sistema de salud y buscarán perfilar una nueva relación con el Gobierno Nacional.

Jaime Márquez, miembro del directorio del Colegio Médico de Tarija, informó que se espera la llegada de alrededor de 100 profesionales del interior del país, quienes participarán de las sesiones de análisis y planificación.

Durante la primera jornada se revisará la coyuntura actual de la salud en Bolivia. Además, se analizarán cuatro mesas de trabajo que serán la base del diálogo con el Gobierno Nacional. Estas mesas abordarán temas como el personal y recursos humanos, financiamiento para salud, rectoría del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y las metas que se pretende trazar para los próximos cinco años de gestión bajo la administración del presidente Rodrigo Paz.

“Será una reunión importante, viene toda la directiva de Bolivia. Pero el día viernes tendremos la reunión nacional del Comité Científico de Bolivia, que contará con la participación de las 48 especialidades médicas del país”, explicó Márquez.

El dirigente señaló que una de las principales falencias del sistema sanitario es la falta de recurso humano, situación que afecta especialmente a los hospitales de mayor demanda en Tarija como el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), el Materno Infantil y el Hospital San Antonio, entre otros.

Asimismo, mencionó que persiste una fuerte preocupación por la situación del Hospital Oncológico, cuya construcción lleva más de una década sin concluirse y que en las últimas semanas volvió a paralizarse. A esto se suma que aún no está garantizado ni el equipamiento ni el personal necesario para ponerlo en funcionamiento una vez finalizado.

La situación en provincias también será parte del diagnóstico. Márquez advirtió que existen deficiencias en los hospitales de Villa Montes, Yacuiba y Bermejo, especialmente por la falta de médicos. En el caso de Yacuiba, agregó, persiste la presión para que el Hospital Fray Quebracho funcione a plenitud.

Otro de los temas que se abordará en las reuniones tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Según Márquez, cualquier propuesta que se haga al Gobierno debe considerar un respaldo económico real para evitar que quede solo en papel.

El Colegio Médico prevé que las mesas de diálogo con el Ejecutivo se instalen desde enero de 2026. Por ello, la institución busca llegar a esa instancia con una postura sólida y consensuada sobre los problemas estructurales que afectan al sistema nacional de salud.