Rodrigo Paz dijo que levantará aranceles para celulares, computadoras y otras tecnologías que no se producen en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que eliminará los impuestos para celulares, computadoras y otros artefactos de línea negra y blanca que no se producen en el país. En ese sentido, señaló que la próxima semana enviará a la Asamblea Legislativa un paquete de leyes para dar cumplimiento a una de sus propuestas de campaña.

“Quiero anunciar que todo lo que no se produce aquí en tecnología, como nos hemos comprometido, cero arancel, compañeros”, anunció en la reunión con diversos sectores en la ciudad de Oruro.

Con esta medida, Paz apunta a abaratar costos para los consumidores, fomentar el acceso a la tecnología y formalizar la importación, reduciendo con ello un incentivo al contrabando. El presidente señaló que el Gobierno elaborará “una lista clara” para la importación de este tipo de aparatos.

“Vas a tener el derecho a introducir (estos productos), pero tienes que registrarte para saber cuántos celulares entra y cuántos celulares sale, pero no te pueden cobrar y eso será una norma que estamos enviando al Parlamento”, señaló.

Durante los últimos años, la Aduana Nacional ha registrado incautaciones recurrentes de celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos en distintos operativos contra el contrabando. Aunque no existen cifras que detallen el volumen exacto de estos decomisos, los reportes disponibles apuntan a una demanda sostenida de tecnología que sigue alimentando el ingreso irregular de equipos al país.

Entre las reformas para evitar el contrabando, el presidente también anunció la reestructuración de la Aduana Nacional. “Lo dije en campaña y lo digo acá: esa aduana va a morir, porque tiene que ser una institución para el pueblo. Pero no es como dicen algunos, que uno va y cierra la aduana, no es así. Cuando uno tiene comercio con otros países, tienes que cerrar la aduana corrupta, pero mantener una institución en fronteras que vea lo que entra y lo que sale”, expresó.

Según el jefe de Estado, estas transformaciones —arancel cero para tecnología y reforma institucional de la aduana— forman parte de un plan más amplio para reactivar la economía, impulsar la producción nacional y ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes invierten o comercian legalmente.

La semana pasada el gobierno anunció la eliminación de cuatro impuestos -el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF), el Impuesto al Juego y el Impuesto a las Promociones Empresariales- con el objetivo de atraer inversiones.

Si bien los cuatro impuestos no representan más del 1% de la recaudación fiscal, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, justificó su eliminación al señalar que han generado problemas y contradicciones en el ámbito de negocios.

“El impuesto a las grandes fortunas ha representado una salida de capitales de Bolivia, un desincentivo muy fuerte a las inversiones extranjeras en el país”, explicó a tiempo de anunciar que también harán ajustes en el Presupuesto General del Estado 2026 para reducir en 30% el gasto público.

Todas estas acciones se suman a las negociaciones del Gobierno para acceder a créditos de financiamiento externo para aumentar el flujo de divisas en el país, a través de las cuales ya han conseguido 5.500 millones de dólares de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Se espera que hasta marzo se ejecuten otras acciones estructurales, como la liberación del tipo de cambio y reformas en la política de subsidio a los combustibles, para estabilizar la economía del país.