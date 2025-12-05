La pobreza en Brasil llegó a su nivel más bajo en 14 años

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicó un informe que destaca una fuerte caída de la pobreza y pobreza extrema. Se trata de una reducción en 2024 por tercer año consecutivo, siendo los niveles más bajos desde 2012

En este sentido, la tasa de pobreza se situó en el 23,1% el año pasado, mientras que la de pobreza extrema alcanzó el 3,5%. El IBGE asoció la nueva reducción a dos factores: la recuperación del mercado laboral y el mantenimiento de las prestaciones sociales como el Programa Familia.

Sin embargo, la disminución de las cifras no eliminó las disparidades regionales y raciales en el país. La proporción de la población considerada pobre se redujo 4,2 puntos porcentuales, del 27,3% en 2023 al 23,1% en 2024.

De esta manera, en términos absolutos, el número de personas en esta condición disminuyó en 8,6 millones y el número de personas que viven en extrema pobreza en Brasil se redujo de casi 57,6 millones en 2023 a 48,9 millones en 2024. Esta es la primera vez que la cifra cae por debajo de los 50 millones en la serie.

Con este cuadro, el número de personas que viven en pobreza (48,9 millones) aún supera a la población total del estado de São Paulo (46 millones), mientras tanto, la proporción de la población considerada extremadamente pobre en Brasil se redujo 0,9 puntos porcentuales en los últimos dos años, del 4,4 % en 2023 al 3,5 % en 2024.

Durante este período, el número de personas que viven en extrema pobreza disminuyó en 1,9 millones, de 9,3 millones en 2023 a 7,4 millones en 2024. La cifra más reciente es similar a la población total de un estado como Goiás (7,4 millones).

En este marco, la secuencia de tres años de descenso (2022, 2023 y 2024) sigue a los indicadores que alcanzaron sus niveles más altos en la serie histórica en 2021 (36,8% y 9%), un período marcado por la pandemia.

«A partir de 2022, tanto el mercado laboral dinámico contribuyó a la reducción de la pobreza, como también lo hicieron las prestaciones de transferencia de ingresos, principalmente la Bolsa Familia y el [antiguo] Auxílio Brasil, que alcanzaron valores más altos y ampliaron el número de personas que las recibían», dice el informe.

En una situación hipotética, sin programas sociales, la proporción de personas en situación de pobreza sería mayor en 2024 y alcanzaría el 28,7%, casi 5 puntos más. En la misma simulación, la proporción de personas en situación de pobreza extrema sería del 10%, no del 3,5% como se registra ahora.

recomendados por el Banco Mundial. La línea de pobreza incluye a las personas que viven con menos de US$6,85 al día en PPA (paridad de poder adquisitivo) mientras que la pobreza extrema se establece en US$2,15 al día.

Las tasas disminuyeron en las cinco principales regiones del país entre 2023 y 2024, pero las diferencias persisten. Las regiones Sur (11,2%), Centro-Oeste (15,4%) y Sudeste (15,6%) presentaron tasas de pobreza inferiores a las de Brasil en su conjunto (23,1%). Por otro lado, el Nordeste (39,4%) y el Norte (35,9%) presentaron tasas superiores a la media nacional.

Al considerar la población en situación de pobreza extrema, las tasas alcanzaron el 1,5% en el Sur, el 1,6% en el Centro-Oeste y el 2,3% en el Sudeste. Todas se encuentran por debajo del nivel brasileño (3,5%). Nuevamente, el Nordeste (6,5%) y el Norte (4,6%) presentaron tasas de pobreza superiores a la media nacional, incluso con la tendencia a la baja.

También se observan disparidades al considerar la raza. Aproximadamente el 29,8% de las personas de raza mixta vivían en situación de pobreza en el país en 2024. Esto es casi el doble del nivel registrado entre las personas blancas (15,1%). La proporción fue del 25,8% entre las personas negras.

Según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), la tasa de pobreza extrema alcanzó el 4,5% entre las personas de raza mixta, más del doble que entre las personas blancas (2,2%). La tasa entre las personas negras fue del 3,9%. Por edad, la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron el 39,7% y el 5,6% entre los niños y adolescentes de 0 a 14 años el año pasado. Estos porcentajes se redujeron al 8,3% y al 1,9% entre las personas mayores de 60 años o más. Estos son los extremos de la investigación.