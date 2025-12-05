El gobierno de Bolivia eliminó el subsidio al pan

El viceministro de Comercio, Gustavo Serrano, argumentó que las supuestas irregularidades detectadas en la aplicación de la subvención a la harina de trigo y otros insumos para los panificadores confirman la necesidad de desmontar el esquema vigente y avanzar hacia un “modelo totalmente distinto”. Dijo que estará orientado a garantizar precios accesibles mediante mecanismos de mercado supervisados.

“El modelo de subvención, que ha generado toda la corrupción que estamos viendo, se terminó. El Estado no está trabajando bajo el modelo de subvención”, dijo Serrano en conferencia de prensa conjunta con el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Justiniano.

El anuncio generó tensión entre el sector panificador y organizaciones vecinales de las ciudades de La Paz y El Alto, que preparan movilizaciones ante un inminente incremento en el costo del producto básico en la dieta nacional.

En días pasados, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Jorge Paredes, instó al Gobierno a reinstalar negociaciones ya garantizar controles estrictos al peso del producto, al criticar que “los pancitos parecieran hostias” y que la marraqueta (el pan blanco tradicional de Bolivia) “ya no llega a la mesa de los más humildes”.