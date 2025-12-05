DANA ‘Qori’ azota Arequipa: lluvias y nevadas afectan cinco provincias y alteran el clima al sur del Perú

Las nevadas proveen agua esencial para ríos e influyen significativamente en el balance de energía entre la atmósfera y la superficie terrestre.

La presencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) denominada ‘Qori’ genera fuertes lluvias, nevadas y descenso de temperaturas en cinco provincias de Arequipa, impactando también el clima de otras regiones al sur del Perú.

Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en reportes difundidos en sus canales oficiales.

Desde el martes 2 de diciembre, la llegada de la DANA ‘Qori’ alteró las condiciones atmosféricas en las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa, ubicadas al sur del país.

Este sistema cerrado, que opera a alturas superiores a cinco mil metros sobre el nivel del mar, provoca lluvias, nevadas, granizo, vientos intensos y nubosidad en áreas donde habitan miles de personas. De acuerdo con el Senamhi, el fenómeno se extenderá, en principio, al menos hasta el viernes 5 de diciembre.

El informe oficial del Senamhi advierte que, en zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros, se producen nevadas y lloviznas persistentes, mientras que en la sierra media predominan lloviznas ligeras y alta nubosidad.

Estas condiciones elevan el riesgo en las vías de transporte, ya que la presencia de nieve reduce la visibilidad y dificulta la circulación en rutas de montaña.

Como prevención, la institución recomienda a los conductores que transitan por estos sectores manejar con precaución y permanecer atentos a las actualizaciones del canal meteorológico.

El impacto de ‘Qori’ no se limita a la sierra: también en la franja costera de la región sur las condiciones atmosféricas han experimentado cambios.

“Los vientos han variado de dirección y origina un incremento progresivo de la temperatura en localidades como Lima, Ica, Tacna, Moquegua y Arequipa”, explicó José Mesia, especialista del Senamhi, en declaraciones recogidas por RPP Noticias.

En distritos como La Molina, las temperaturas máximas previstas para los próximos días fluctúan entre 26 y 27 grados Celsius, mientras que en la zona oeste limeña las cifras oscilarán entre 22 y 24 grados.

El evento meteorológico viene provocando lluvias, nieve y ráfagas en la sierra central y sur, pero también tiene efectos sobre la costa.

Extensión geográfica y proyecciones

La cobertura de la DANA ‘Qori’ se extiende a lo largo de la sierra central y sur, desde Áncash hasta Tacna y Cusco, abarcando zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar.

El Senamhi indicó que, entre el miércoles 3 y el viernes 5 de diciembre, se esperan lluvias, nieve, granizo y aguanieve de intensidad ligera a moderada, sobre todo en la madrugada del 4 al 5 de diciembre.

En áreas más elevadas, la nieve predomina, mientras que en cotas más bajas las precipitaciones varían entre granizo y lluvia.

El organismo anticipó que las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de aproximadamente 45 kilómetros por hora, lo que puede agravar la sensación térmica y complicar labores agrícolas y de pastoreo en las zonas más expuestas.

A pesar del aumento en las temperaturas diurnas en la costa, las mínimas nocturnas se mantendrán similares a las registradas en días previos.

Según comunicados del Senamhi, la DANA “Qori” proviene del norte de Chile e ingresa al continente por la frontera sur, intensificando sus efectos conforme avanza hacia los Andes peruanos.

Estos sistemas meteorológicos, que se forman a grandes alturas, son monitoreados de manera continua por la autoridad ambiental, a fin de minimizar los riesgos para poblaciones vulnerables y apoyar con información precisa a las autoridades locales.