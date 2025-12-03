Tarija exige cielos abiertos ante la falta de vuelos y altos costos

El elevado costo de los pasajes y la escasa frecuencia de vuelos hacia Tarija han motivado a que autoridades locales insistan en la necesidad de gestionar una política de cielos abiertos. El objetivo, atraer a más turistas al departamento y evitar que la limitada oferta aérea continúe frenando el desarrollo de la región.

La propuesta surge ante una demanda que ha superado la capacidad de Boliviana de Aviación (BoA), que no logra garantizar las frecuencias necesarias. A esto se suma el alto costo de los pasajes hacia Tarija, que actualmente figuran entre los más caros del país.

El alcalde Johnny Torres recordó que, desde hace tiempo, plantearon que además de BoA pueda operar otra aerolínea en la capital tarijeña. Asegura que la competencia permitiría mejorar el servicio y reducir tarifas; sin embargo, la respuesta que recibieron del anterior gobierno de Luis Arce —según dijo— fue más cercana a una advertencia que a una apertura para fortalecer el transporte aéreo.

Torres insistió en que la libre competencia es necesaria. Señaló que rutas de similar distancia, como La Paz–Santa Cruz y La Paz–Tarija, tienen tarifas muy distintas, en detrimento del departamento.

“La política de cielos abiertos es muy buena. Por la temporada alta de turismo hasta abril, todos los vuelos ya están copados. Intenten comprar un pasaje para venir a Tarija y les dirán que no hay disponibilidad. Entonces, ¿para qué seguir haciendo esfuerzos para atraer visitantes si no pueden llegar?”, cuestionó.

Otra observación del alcalde apunta a un cobro fronterizo administrado por el Ministerio de Gobierno, un formulario de 15 bolivianos que considera perjudicial para el turismo. “Por cobrar 15 bolivianos, el país pierde 1.000. Eso no debería existir”, afirmó.

La postura de abrir el mercado aéreo también fue asumida por la Brigada Parlamentaria de Tarija. El senador Rolando Vacaflor explicó que actualmente BoA opera solo dos de las cuatro frecuencias que tenía para Tarija, debido a que la aerolínea está trabajando con apenas la mitad de su flota.

“Esto limita el desarrollo del turismo en una temporada crucial para los tarijeños, cuando hoteles y restaurantes dependen de la llegada de visitantes. Hemos pedido al presidente (Rodrigo Paz) que instruya soluciones desde el Ministerio de Obras Públicas para aumentar las frecuencias, mejorar el servicio y estandarizar tarifas que hoy son de las más altas de la región”, señaló.

Vacaflor precisó que el pedido de cielos abiertos está enfocado al tráfico interno, permitiendo que nuevas aerolíneas puedan conectar a los departamentos sin restricciones.

En medio de estas críticas, el gerente general de BoA, Juan José Gálvarro, reconoció que solo 10 de las 20 aeronaves de la flota estaban operativas en los últimos días, situación que generó retrasos, reprogramaciones y la molestia de usuarios en distintos aeropuertos del país. Aseguró, no obstante, que la empresa estatal no será privatizada y que ya se ejecutan acciones para estabilizar las operaciones y recuperar la regularidad del servicio.