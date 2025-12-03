Putin: «Si Europa decide ir a la guerra con Rusia… ya estamos listos»

Si Europa quiere hacer la guerra, Moscú «ya está preparada», declaró el martes el presidente de Rusia, Vladímir Putin. En su intervención en un foro de inversión en Moscú, Putin culpó a los europeos de no tener una «agenda pacífica» y dijo que Europa está «del lado de la guerra», en referencia al apoyo occidental a Ucrania.

«Si Europa decide ir a la guerra con Rusia y realmente comienza una guerra, podría llegar muy rápidamente una situación en la que Moscú simplemente no tenga con quién negociar», añadió el presidente ruso. Los Gobiernos europeos «viven con la ilusión» de imponer una derrota estratégica a Rusia, según Putin.

Putin también afirmó que las exigencias europeas respecto a poner fin a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia son «inaceptables» para Moscú. Putin reiteró una vez más la postura del Kremlin: negociar solo con la administración estadounidense y no permitir a los líderes europeos en la mesa, alegando que están «obstaculizando» a la administración estadounidense y al presidente Donald Trump en sus esfuerzos por «alcanzar un acuerdo de paz a través de conversaciones». Moscú también se negó a negociar con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Funcionarios alemanes advirtieron recientemente de que esperan que Rusia esté preparada para atacar a la OTAN en 2029. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, declaró que las nuevas evaluaciones de los servicios de inteligencia muestran que Moscú está preparando la opción de un futuro ataque contra la UE y la OTAN.

«Nuestros servicios de inteligencia lanzan advertencias urgentes: como mínimo, Rusia se está creando la opción de librar una guerra contra la OTAN en 2029», según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. «Tenemos que disuadir de nuevas agresiones rusas, junto con nuestros socios y aliados», añade el comunicado.

Los países europeos han estado registrando un aumento de actividades sospechosas vinculadas a Rusia y ataques híbridos orquestados por Moscú, incluidos ciberataques, intentos de sabotaje e incluso incursiones de drones y misiles en el espacio aéreo europeo de la OTAN.

Drones no identificados han provocado el cierre de aeropuertos en los países bálticos y de Europa del Este, así como en Bélgica y Alemania. Aviones de combate rusos también han cruzado el espacio aéreo estonio. El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, declaró a ‘Euronews’ el martes que las supuestas provocaciones de Rusia -incluidas las incursiones de drones y el reciente bombardeo de una línea ferroviaria polaca- están cambiando las doctrinas bélicas.

«Lo que hemos visto desde un punto de vista técnico es que no tenemos suficientes capacidades de detección, no tenemos medios rentables para destruir drones». Kubilius también admitió que la respuesta de la UE sigue siendo inadecuada. «Demuestra que nuestra forma de prepararnos, de cambiar nuestra forma de entender las doctrinas de la guerra moderna, tampoco está al nivel requerido».