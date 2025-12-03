Gobernación supera recaudación de Bs mil millones por regalías mineras

El Gobierno Autónomo Departamental de Potosí bate record en la recaudación de regalías mineras al lograr un ingreso de 1.011.165.777 Bolivianos en solamente once meses de la presente gestión.

Desde la Secretaría de Minería y Metalurgia de la Gobernación se dio a conocer que en el mes de noviembre se consiguió un ingreso de 115.716.952 Bolivianos por aporte de la actividad minera en el Departamento.

Con ese ingreso el monto total general recaudado es de más de mil millones de Bolivianos y supera los 744.293.647 presupuestados para la presente gestión, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

El gobernador Marco Antonio Copa destacó el logro alcanzado y señaló que, por una parte, las buenas cotizaciones ayudan al sector minero, pero por otra parte, se tiene que tomar en cuenta la instalación de puntos de control en todas las zonas de alta actividad extractiva lo que llevó a que todos los que sacan minerales de Potosí lo hagan llenando el formulario 01.

Con buenos precios y menores controles se habría logrado batir un record en lo que concierne a la recaudación de regalías mineras puesto que ya se llegó al 135,86 por ciento de lo presupuestado y eso que aún falta diciembre en el que se espera captar más de 100 millones de Bolivianos.

Desde la Gobernación se hizo conocer que no todos los recursos que se captan de la minería se pueden utilizar en obras definidas por la población.

Las gobernaciones tienen un conjunto de obligaciones que cumplir como el tema de ítems en salud, atención en programas educativos, pago de prediarios (alimentación de los presos en las cárceles) y otros.

Los recursos que quedan después de atender las obligaciones se estarían usando para consolidar proyectos de educación, salud, riesgo, construcción de caminos y otros en las 16 provincias, los 41 municipios y una autonomía indígena originaria campesina.

Se remarcó que en el municipio de Potosí también se encaran obras con una alta inversión de la Gobernación como el aeropuerto, construcción de la avenida San Antonio-Cantumarca, construcción de edificios escolares con contraparte municipal así como proyectos de mercados y otros.