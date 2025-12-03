China aplicará un impuesto a los anticonceptivos en un intento por elevar la natalidad

China puso en marcha una peculiar estrategia para enfrentar la caída de la natalidad que amenaza su estabilidad a largo plazo: a partir del 1 de enero de 2026, y por primera vez en tres décadas, el gobierno aplicará un impuesto de 13% al valor agregado (IVA) sobre diversos fármacos y anticonceptivos, incluidos los condones.

La decisión deriva de una modificación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que, desde 1993, establecía que los productos para el control natal quedarían exentos de cargas impositivas. En ese momento, la medida formaba parte de la política del país asiático para contener el acelerado crecimiento demográfico.

Sin embargo, aquella estrategia ahora representa un obstáculo para la segunda economía más grande del planeta, cuyo modelo de desarrollo se encuentra presionado por la disminución sostenida de nacimientos y el marcado envejecimiento poblacional.

A principios de este año, el Buró Nacional de Estadísticas informó que, en 2024, China registró un ligero repunte con el nacimiento de 9.54 millones de bebés, es decir, 520,000 más que en 2023. La tasa de natalidad por cada mil habitantes se ubicó el año pasado en 6.77, cifra que iguala el segundo nivel más bajo observado en la historia de la República Popular China, en 2022 (la tasa más baja sería la de 2023: 6.39 por cada mil habitantes).

La población total del país mantiene un descenso continuo desde hace tres años. En 2024, se contabilizaron poco más de 1,408 millones de habitantes, lo que representó una reducción interanual de 1.39 millones. En abril de 2023, India superó a China como el país más poblado del mundo.

Especialistas advierten que esta tendencia tendrá efectos profundos en la economía del principal rival de Estados Unidos. Un informe de Oxford Economics señala que el crecimiento del producto potencial (indicador que mide la expansión máxima que puede alcanzarse sin generar presiones inflacionarias) podría situarse por debajo de 4% en la década de 2030 debido a la reducción de la fuerza laboral y a la desaceleración de los avances en productividad.

Desde 2021, las autoridades chinas han impulsado diversas iniciativas para revertir el escenario. Entre ellas destacan la promoción de lo que denominan “la nueva cultura de matrimonio y maternidad”, iniciativa que fomenta familias con una madre, un padre y tres hijos; el otorgamiento de subsidios por cada nacimiento; la ampliación de los servicios de guardería; y la extensión de las licencias de paternidad y maternidad. Además, el país ha puesto en marcha acciones para limitar el número de abortos, calificados como “tratamientos no esenciales”.

A pesar de estos esfuerzos, expertos consideran que las posibilidades de que China revierta sus bajas tasas de natalidad son reducidas, especialmente porque se trata de uno de los países más costosos para criar hijos. Según un análisis del Instituto de Investigación de Población YuWa, publicado el año pasado, el gasto promedio para mantener a un menor hasta los 18 años ronda los 538,000 yuanes (unos 76,000 dólares o 1,391,000 pesos mexicanos).

En este contexto, el demógrafo He Yafu explicó en declaraciones citadas por Bloomberg que “la eliminación de la exención del IVA es en gran medida un esfuerzo simbólico y es poco probable que genere un impacto significativo a escala nacional”.