Brasil: una guía con las playas más buscadas, novedades y precios

Desde las playas del sur, como Florianópolis, clásicos como Río y Buzios, hasta los destinos más alejados del Nordeste como Recife o Maceió, las playas de Brasil siempre están presentes en la antena de los argentinos a la hora de planear sus vacaciones.

La estadía en Brasil se proyecta más accesible para el bolsillo argentino que en destinos nacionales, ya que el valor del real, sumado a la competitividad en alojamiento y consumo, mantiene los precios de supermercados y comidas fuera de casa en niveles muy atractivos. La ecuación de costo de vida accesible y la amplia conectividad aérea hacen prever una temporada auspiciosa para aquellos que tengan la posibilidad de viajar.

“Registramos un fuerte interés por el verano 2026, especialmente en lo que respecta a destinos de Brasil. En las últimas semanas, las búsquedas para viajar entre enero y febrero del próximo año crecieron un 35% en comparación al mismo período del 2025. Entre los lugares más buscados se destacan: Maceió que creció 75%, Búzios 40%, San Pablo 35%, Río de Janeiro 25% y Florianópolis 15%”, señala Laura Amorós, gerente senior de marketing de Despegar Argentina.

Según Amorós, la duración promedio de los viajes para la próxima temporada de verano se ubica en los 9 días, mostrando un leve crecimiento frente al año anterior. En cuanto a los productos preferidos por los argentinos, los paquetes encabezan el ranking, ya que permiten ahorrar hasta un 30% frente a la compra por separado de vuelo y alojamiento.

“Hay una tendencia que venimos observando: cuando existen opciones de financiación, los argentinos siguen apostando por planificar con anticipación sus vacaciones en el exterior. En ese sentido, la posibilidad de comprar en cuotas sigue siendo una herramienta clave. Esta opción está disponible en todos nuestros canales de venta, con la única condición de que el pago total del viaje se realice al menos 7 días antes de la fecha de salida”, destaca la vocera. Respecto de la financiación, las ventas en cuotas representan un 17% del total, de los cuales el 65% de las operaciones se realizan en pesos y el 35% en dólares.

Por su parte, desde Atrapalo Argentina, coinciden en que las playas más buscadas para esta temporada, además de las mencionadas, son: Pipa, Porto de Galinhas, Natal, Recife, Salvador de Bahía, Maragogi y Morro de São Paulo.

“En comparación con 2024, se registra un incremento del 150% en las reservas hacia Brasil, consolidándose como uno de los destinos preferidos para el verano. La segunda quincena de enero continúa siendo el período de mayor demanda y consultas”, asegura Juan Manuel Arrias Camps, gerente comercial de esta agencia.

Los vuelos directos entre la Argentina y Brasil juegan un papel fundamental en la conectividad y el impulso turístico a diferentes ciudades de la región. Esta temporada 2026 se destaca por una fuerte expansión de rutas desde el interior del país, facilitando el acceso rápido y cómodo a los puntos más populares del país del jogo bonito.

Además de los vuelos directos habituales hacia Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, Salvador, Porto Seguro, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, Porto Alegre y Curitiba, la tendencia se ve reflejada en la apertura de rutas aéreas estacionales claves: desde Rosario, Aerolíneas Argentinas sumará vuelos directos a Buzios y Cabo Frío; desde Córdoba, Flybondi conectará con Río de Janeiro, Florianópolis y Salvador de Bahía; desde Mendoza, se esperan vuelos directos a Río de Janeiro operados por Jetsmart y Gol; desde Salta, se ofrecerá una conexión directa con Floripa.

A continuación, un repaso por algunas de las praias más buscadas por los argentinos esta temporada 2026:

Con la magia intacta, la Cidade Maravilhosa invita como siempre a disfrutar del sol en sus 86 kilómetros de costa, desde Flamengo hasta Barra da Tijuca, Guaratiba y más allá. Cómo no zambullirse de cabeza en esa postal increíble de la bahía de Guanabara, con sus morros cubiertos de mata atlántica, el Corcovado, el Cristo Redentor y el Pão de Açúcar.

Una invitación para dejarse llevar por el ritmo incesante de la samba es el tour alternativo “Carnaval Experience”, una experiencia “entre bastidores” que permite sumergirse en la cultura y la preparación del famoso Carnaval, fuera de la época oficial de desfiles. Consiste en una visita guiada a la Cidade do Samba, que es el complejo de almacenes y fábricas donde las principales escuelas construyen sus carrozas y preparan sus disfraces.

Para explorar la gastronomía, nunca fallan los clásicos locales como Academia da Cachaça donde probar platos típicos como la feijoada, el bobó de camarão y sus cachaças artesanales (los petiscos rondan entre R$20 y R$50; las caipirinhas alrededor de R$30, y los platos principales entre R$60 y R$190).

Otro clásico es la Confeitaria Colombo. Fundada en 1894, es un emblema de la belle époque carioca, con salones decorados con espejos, vitrales y maderas talladas. Se sirven pasteles clásicos, sándwiches gourmet, tortas tradicionales. Café R$10, latte R$18, limonada R$17, tarta de lima o frutilla R$21, croissant R$18, sándwich o hamburguesa R$65.

Para los amantes de la cocina bahiana, en el corazón del barrio Jardín Botánico, Sabores de Gabriela es el restaurante indicado. Al frente de la cocina, la reconocida chef Isis Rangel prepara moqueca de pescado acompañada de arroz y farofa hecha con aceite de palma, o el bobó de camarón, un guiso cremoso a base de leche de coco.